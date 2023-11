Aanvallers nemen een ander aan Israël gelieerd schip in beslag voor de kust van Jemen | Jemen

Jemen Central Park-tanker aan boord van gewapende mannen, vermoedelijk Houthi-rebellen, bij het laatste incident in de Rode Zee zo 26 november 2023 13.55 EST

Een ander aan Israël gelieerd commercieel schip is aangevallen – waarschijnlijk door de Jemenitische Houthi-rebellen – wat het verhoogde risico voor de scheepvaart in de Rode Zee en de Straat van Bab el-Mandeb onderstreept.

De laatste aanval, bevestigd door Amerikaanse functionarissen, vond plaats op een commerciële tanker genaamd Central Park, eigendom van en geëxploiteerd door Zodiac Maritime, gerund door de Israëlische zakenman Eyal Ofer.

De tanker vertrok vanuit de Marokkaanse haven Safi en voer op 22 november door het Suezkanaal. Het lijkt erop dat acht ongeïdentificeerde schutters aan boord zijn gegaan op twee boten in de Golf van Aden, die normaal gesproken niet worden gezien als zeeën die de Houthi’s controleren.

Zondagavond vertelde een Amerikaanse functionaris aan persbureau AFP dat Amerikaanse en coalitietroepen hadden gereageerd en dat “de bemanning van de M/V Central Park momenteel veilig is”. Een andere Amerikaanse functionaris vertelde op voorwaarde van anonimiteit aan Reuters dat het oorlogsschip USS Mason had gereageerd en dat de tanker vrij was.

Zodiac Maritime zei: “Onze prioriteit is de veiligheid van onze 22 bemanningsleden aan boord. Het door Turkije geleide schip heeft een multinationale bemanning bestaande uit Russische, Vietnamese, Bulgaarse, Indiase, Georgische en Filippijnse staatsburgers. Het schip vervoert een volledige lading fosforzuur.” Er werd niet onmiddellijk aanspraak gemaakt op verantwoordelijkheid.

Het incident is het laatste in een reeks aanvallen in de wateren van het Midden-Oosten sinds de oorlog tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Hamas op 7 oktober uitbrak.

Afgelopen zondag werd de Galaxy Leader voor de westkust van Jemen in beslag genomen en omgeleid naar de nabijgelegen door de Houthi’s gecontroleerde haven Hodeidah. Er werden video’s uitgezonden van een helikopter die Jemenitische troepen op het vrachtschip landde, de verovering van het schip en vervolgens dansende Houthi-rebellen ter viering. Ze zwaaiden met de vlaggen van Jemen en Palestina. Later waren er beelden van een Jemenitische marinekapitein die tegen de gevangengenomen bemanning zei: “Welkom in Jemen. U bent hier onze gasten. Wij beschouwen jullie allemaal als Jemenieten.”

De betrokkenheid van de Houthi bij een aanval op een containerschip van Zim Israel is minder duidelijk, maar lijkt vrijdag het doelwit te zijn geweest terwijl het van Israël naar China voer. In een cryptische verwijzing naar X schreef de woordvoerder van het Jemenitische leger de woorden Zim en verder niets. Het schip werd voor het laatst gevolgd in de Rode Zee en er zijn tegenstrijdige berichten over de status ervan. Er was geen onmiddellijk commentaar van Houthi-functionarissen.

De Houthi-rebellen, gesteund door Iran en gezien als onderdeel van de ‘as van verzet’, hebben ook kruisraketten op Israël afgevuurd, maar deze zijn onderschept door de Amerikaanse marine, of door Israël zelf. De Houthi’s vechten tegen een door de VN gesteunde regering die gevestigd is in Aden en wordt gesteund door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Sinds 2017 hebben de door de Emiraten gesteunde gewapende groepen van Jemen de controle over het Bab el-Mandeb-gebied overgenomen, waardoor de Houthi’s zich moesten terugtrekken. Men dacht dat het brandpuntgebied zich had verplaatst naar de zuidelijke Rode Zee, waar de Houthi’s nog steeds de controle hebben over Hodeidah.

De laatste aanval werd onthuld door de Britse Maritime Trade Operations, die zei dat de boot 53 zeemijl ten zuidwesten van Aden aan boord was. Het adviseerde schepen om uiterste voorzichtigheid te betrachten en verdachte activiteiten te melden.