Donald Trump heeft met Harris gesproken vóór de US-Wahl. Nu is er kritiek. © Matt Rourke/AP

Trump begint de VS-Wahlen 2024 met een verbaal offensief tegen Harris. Sein nieuwe Fehltritt provoziert nun Widerspruch uit de eigen Reihen.

Washington – De US-Wahl is altijd terug en de kandidaten voor Donald Trump en Kamala Harris zijn verschillend. De verbale woede van Trump op Harris bevindt zich in de jonge dagen voordat er voor hem of haar wordt gezorgd, en zal deel blijven uitmaken van de kritiek van zijn partij.

Trump-beleid Harris voor US-Wahl: Republikaner reageert met kritiek

Hooggeplaatste partijleden die door Larry Hogan en Lindsey Graham zijn bekritiseerd vanwege hun Amerikaanse leiderschap. Graham concreet in een interview met CNNdat de woede van Trump in de Wahlkampf kontraproductieve seien en empfahl, statistieken die politici Ziele von Kamala Harris infrage zu zetten. „De betere handelwijze, de politiek die wordt gevoerd, is het land waar het zich bevindt. Ik weet het niet zeker, daarom ben ik verslagen – mijn politiek is sindsdien verslagen”, zegt Graham.

Hogan beschrijft de ervaringen van Trump als beleid en onbeantwoorde berichten, evenals zijn opvattingen over Harris en mensen met een sterke achtergrond. “De commentaren zijn niet langer een Beleidigung der Vizepräsidentin. Het zijn dezelfde mensen met een prachtige achtergrond.”

Harris is de ziel van het Trump-beleid: Wahlkampf vor US-Wahl spitzt zu

De verbale aanval op Trumps op Harris speelt zich af in de VS-oorlog. Trump, de president van de Republikeinse Partij, heeft zijn eigen unieke positie, zijn reguliere beleid en zijn eigen beleid. Maar als je een Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin hebt, wordt Kamala Harris genoteerd als “geistig beeinträchtigt”. “Joe Biden was serieus onder de indruk. Kamala is op deze manier geboren”, spotte Trump.

Het is duidelijk dat de opvattingen van Trump over Harris mogelijk zijn als het gaat om de Mexicaanse grenzen. De eerste overweging over het kantoor van de president aan de grens was immers gebaseerd op de Wahlkampfs en het resultaat, en dat is de reden waarom Trump in de US-Wahl 2024 zat.

Knappe Rennen bij US-Wahl: Trump is in Vorfeld niet nur gegen Harris aus

De jongste nieuwe Trumps hebben de situatie vóór de US-Wahl weiter schärft. Aktuelle Umfragen zur US-Wahl 2024 deuten auf ein gorgeouss Run zwischen Kamala Harris en Donald Trump in. Laut Harry Enten von CNN leugen dat beide Kandidaten nu weinig Prozentpunkte auseinander hebben, was dat Spannung vor der Wahl erhöht. Met name in de huidige Swing States, waaronder Pennsylvania en Wisconsin, die van elkaar gescheiden zijn. Deze staatsobligaties werden in 2024 na de US-Wahl 2024 door de oorlog getroffen.

De agressieve retoriek in Wahlkampf tussen Kamala Harris en Donald Trump is een centraal thema van US-Wahl. Die Angriffes werden steeds persoonlijker. Laut Ethan Porter, hoogleraar Medien en Politieke Wetenschappen aan de George Washington Universiteit, was in staat deze retoriek te begrijpen die Wähler en de ontwikkeling van de US-Wahl breed polariseert. Als Harris direct reageert op de woede van Trump, zal Trump een provocatiestrategie volgen. De angst van Donald Trump lijkt niet meer op Kamala Harris. Bekijk de persoonlijke mening van Taylor Swift in de Visier zegener Kritik. (fbu)