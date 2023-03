Het federale bureau voor de statistiek Destatis zei woensdag dat het schooljaar 2022-2023 een toename zag van het aantal ingeschreven leerlingen op Duitse scholen.

Dat is volgens de voorlopige cijfers 1,9% meer dan het aantal ingeschreven studenten vorig jaar.

De stijging is de eerste in zijn soort sinds het schooljaar 2016-2017.



Wat zijn de cijfers voor dit schooljaar?

In totaal waren er ongeveer 11,1 miljoen leerlingen ingeschreven in het algemeen en beroepsonderwijs, inclusief scholen die leerlingen opleiden voor banen in de gezondheidszorg.

Op basisscholen steeg het aantal leerlingen met 2,9% tot 8,7 miljoen binnen. Scholen voor beroepsonderwijs zagen echter een daling van het aantal ingeschreven studenten met 1,8% tot 2,3 miljoen.

Destatis noemde demografie en immigratie de waarschijnlijke redenen voor de toename. Het aantal in de relevante leeftijdsgroepen, tussen 5 en 20 jaar, was 0,8% hoger dan het jaar ervoor.

Migratie waarschijnlijk een van de oorzaken

Bijna 14% van de studenten dit schooljaar heeft een buitenlands paspoort, aldus Destatis. Ten opzichte van vorig schooljaar betekent dit een stijging van 18%.

“De hoge stijging is waarschijnlijk in de eerste plaats te danken aan de immigrantenstudenten met het Oekraïense staatsburgerschap als gevolg van de Russische aanvalsoorlog”, zei Destatis.

Het bureau merkte echter op dat dit met de beschikbare voorlopige gegevens nog niet kon worden bewezen. Destatis zei dat de definitieve resultaten van Duitse schoolstatistieken het exacte aantal leerlingen met Oekraïense paspoorten zouden registreren.

Het is bekend dat Duitsland al tientallen jaren een negatieve binnenlandse bevolkingsgroei kent, waarbij migratie ertoe heeft bijgedragen de bevolkingscijfers stabiel te houden of te laten stijgen, afhankelijk van de aantallen in een bepaald jaar.

fb/msh (dpa, AFP)