“Voor die tijd had Chansley onder andere om 14.09 uur een politielinie doorbroken met de menigte, minder dan een minuut achter Pezzola het Capitool binnengedrongen tijdens de eerste doorbraak van het gebouw, en het hoofd geboden aan leden van de Capitoolpolitie van de VS gedurende meer dan dertig minuten voor de deuren van de senaatskamer terwijl gekozen functionarissen, waaronder de vice-president van de Verenigde Staten, de kamer ontvluchtten, ‘vervolgden ze.

Op de beelden die eerder deze maand door Carlson werden uitgezonden, was te zien hoe Chansley door de gangen van het Capitool liep, vergezeld van politieagenten, die op sommige momenten zijn bewegingen leken te vergemakkelijken – op een gegeven moment zelfs een vleugeldeur voor hem openden – en zeker niet probeerden om onderwerp hem. Maar de clips gaven niet aan van welk tijdstip van de dag de beelden afkomstig waren of iets over de context van de interacties.

Desalniettemin veroorzaakte de aflevering – aangekondigd door Carlson als een weerlegging van de heersende perceptie van de gebeurtenissen van 6 januari – een vuurstorm onder bondgenoten van voormalig president Donald Trump, die lang hebben geprobeerd de oproer van 6 januari en de dreiging die ervan uitging te bagatelliseren. aan de machtsoverdracht. Afzonderlijk sprak de eigenaar van Twitter, Elon Musk, zich uit voor de vrijlating van Chansley tijdens het weekend. De huidige advocaat van Chansley, William Shipley, heeft aangegeven dat hij van plan is een “creatieve” actie te ondernemen om de juridische strijd van zijn cliënt te ondersteunen.

Maar Carlson liet beelden achterwege van Chansley’s binnenkomst in het Capitool, die kwam te midden van de eerste golf van relschoppers die de politie onder de voet liepen, evenals beelden van een langdurige confrontatie met de politie buiten de Senaat, en Chansley’s eigen reis binnen de Senaatskamer, waar hij op de Senaatstribune, reciteerde een gebed en schreef een onheilspellende boodschap aan de toenmalige vice-president Mike Pence: “Het is slechts een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan.”

“Kortom, Chansley was geen passieve, begeleide waarnemer van de gebeurtenissen gedurende het ongeveer uur dat hij onrechtmatig in het Capitool was”, schreven de aanklagers.

Aanklagers benadrukten dat politieagenten van het Amerikaanse Capitool op dat moment tijdens de rel overweldigd waren en hun toevlucht namen tot triage om de schade van de rel tot een minimum te beperken.

“Die middag waren degenen die het Capitool verdedigden een tijdlang in triage-modus – ze probeerden om te gaan met het meest gewelddadige element van degenen die onwettig aanwezig waren, die delen van het Capitool vast te houden die nog niet door relschoppers waren ingenomen, en die leden en stafleden te beschermen die nog steeds vastzaten in het Capitool”, schreven de aanklagers.

De verdedigers van Chansley hebben opgemerkt dat hij buitensporige aandacht kreeg voor zijn rol in de rel, deels door zijn bizarre kleding – hij schreed zonder shirt door het Capitool, met een gehoornde helm en volledige gezichtsbeschildering, terwijl hij een vlaggenmast met een scherpe kruisbloem droeg die de rechter in zijn zaak om te concluderen dat hij een gevaarlijk wapen droeg.

Chansley wordt niet beschuldigd van geweld en heeft beweerd dat hij positieve interacties had met agenten in het Capitool en andere relschoppers aanmoedigde om het gebouw niet te plunderen. Hij werd een van de eerste relschoppers die schuldig pleitte aan obstructie na ongeveer acht maanden in voorlopige hechtenis – die was bevolen door een magistraatrechter in Arizona en bekrachtigd door de in DC gevestigde Amerikaanse districtsrechtbank Royce Lamberth. Lamberth veroordeelde hem in november 2021 tot 41 maanden gevangenisstraf.

Chansley zit momenteel vast en zal in juli worden vrijgelaten.

Chansley’s bondgenoten zeggen dat de beelden die door Carlson zijn uitgezonden de zaak tegen hem zouden kunnen hebben veranderd. In de aanvraag van zondag beweerde het ministerie van Justitie echter dat het op 24 september 2021 alle beelden op 10 seconden na naar de advocaat van Chansley had gestuurd – ongeveer drie weken nadat Chansley schuldig had gepleit, maar meer dan een maand voor zijn veroordeling.

Shipley, de huidige advocaat van Chansley, zei dat het argument van het ministerie van Justitie meer gericht leek op de inhoud van de video’s dan op de vraag of het de rechten van Chansley had geschonden door ze niet aan hem te overleggen voorafgaand aan zijn schuldig pleidooi. Hoewel aanklagers beweerden dat het hen had opgenomen in een massaproductie van 6 januari-video die het aan de honderden beklaagden met lopende zaken in verband met de rel verstrekte, zei Shipley dat het ministerie van Justitie “vreemd genoeg stil” was over de vraag of het aan zijn taak had voldaan. om specifieke video’s te produceren voor Chansley’s vorige advocaat, Al Watkins.

“De regering kent haar wettige verplichtingen en vermeed kunstig een positieve bewering te doen dat ze er tijdig aan heeft voldaan wat meneer Chansley betreft,” zei Shipley in een e-mail.

Watkins had op dezelfde manier bezwaar tegen de uitleg van het ministerie van Justitie van de zaak van Chansley. Hij zei dat de aanklagers een aantal specifieke video’s voor zijn zaak hadden verstrekt vlak voordat hij schuldig pleitte, wat ertoe leidde dat Watkins Chansley bezocht om de beelden te bekijken voordat hij de pleidooiovereenkomst ondertekende. Watkins zei dat als Lamberth de beelden had gezien, het veel van zijn beslissingen in de zaak zou hebben geïnformeerd, inclusief zijn inschatting dat Chansley gevaarlijk was voor anderen.

“Dit was geen functie van een malafide AUSA, maar eerder een functie van een ontdekkingsprotocol dat op het hoogste niveau van de DOJ was opgesteld”, zei Watkins, erop wijzend dat Chansley in bijzonder harde isolatie was opgesloten – een functie van strikte Covid-protocollen. in de gevangenis op 6 januari – voordat hij zijn pleidooiovereenkomst accepteerde. En hij merkte op dat Chansley leefde met niet-gediagnosticeerde psychische problemen waarvan hij pas hoorde nadat Lamberth tijdens de strafprocedure een evaluatie had bevolen.

“Vergeet niet dat de DOJ Jake typeerde als het gezicht van de opstand,” zei Watkins. “De bewering dat de geheimhouding van de ontlastende beelden een ‘oeps’-moment was, is niets minder dan gewetenloos.”

Pezzola’s verdediging greep de flap over de Carlson-beelden aan om aan te dringen op seponering van de hele zaak tegen de Proud Boys, met het argument dat het bewees dat er sprake was van wangedrag van de aanklager en dat de menigte in het Capitool geweldloos was.

“Eenmaal gebonden aan feiten en realiteit, ontrafelen beklaagde Pezzola’s argumenten snel”, schreef het ministerie van Justitie.