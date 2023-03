BARCELONA, Spanje (AP) – Aanklagers hebben Barcelona formeel beschuldigd van corruptie vanwege de betalingen van miljoenen euro’s gedurende meerdere jaren aan een bedrijf dat toebehoorde aan de vice-president van de Spaanse voetbalscheidsrechterscommissie.

Het besluit, dat vrijdag officieel werd gemaakt, werd deze week gemeld door de Spaanse krant El País. Een onderzoeksrechter zal beslissen of de beschuldigingen tot vervolging moeten leiden.

Barcelona, ​​dat wangedrag ontkent, ligt onder de loep sinds de betalingen van de club openbaar werden. De betalingen werden aanvankelijk onderzocht als onderdeel van een belastingonderzoek naar het bedrijf.

Aanklagers in Barcelona hebben drie beschuldigingen geuit, waaronder vermeende corruptie in de sport en frauduleus management. De andere beschuldiging had betrekking op de vermeende vervalsing van handelsdocumentatie.

Het Spaanse voetbal staat op zijn kop sinds bekend werd dat de Spaanse belastingdienst de betaling door Barcelona van 1,4 miljoen euro ($ 1,5 miljoen) tussen 2016 en 2018 aan een bedrijf van José María Enríquez Negreira, een voormalig scheidsrechter die deel uitmaakte van de Spaanse voetbalbond, onderzocht. Federatie scheidsrechterscommissie van 1994 tot 2018.

De aanklagers zeiden in gerechtelijke documenten die door de Associated Press waren ingezien, dat de betalingen door de club tussen 2001 en 2018 daadwerkelijk 7,3 miljoen euro ($ 7,7 miljoen) bedroegen. Ze voegden eraan toe dat deze “hoeveelheid niet gerechtvaardigd was omdat het niet was voorzien in de statuten van de club, noch was goedgekeurd door de algemene vergadering (van clubleden).”

Dat scenario zou betekenen dat Barcelona het bedrijf van Enríquez Negreira betaalde tijdens verschillende clubvoorzitters, onder meer van 2003-10 onder de eerste termijn van de huidige president Joan Laporta, die in 2021 opnieuw de leiding nam. Laporta wordt echter niet beschuldigd door de aanklager en heeft ontkende elke misstand.

De beschuldigingen zijn gericht tegen de club Barcelona, ​​Enríquez Negreira, de voormalige presidenten van Barcelona Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu, en de voormalige leidinggevenden van Barcelona Óscar Grau en Albert Soler.

Aanklagers zeiden dat er voldoende bewijs was om aan te nemen dat Rosell en Bartomeu, die van 2010 tot 2020 achtereenvolgens Barcelona bestuurden, “een vertrouwelijke, mondelinge overeenkomst bereikten” met Enríquez Negreira, die “in ruil voor geld handelingen zou verrichten die gericht waren op om de voetbalclub van Barcelona te bevoordelen in het besluitvormingsproces van scheidsrechters in de wedstrijden gespeeld door Barcelona, ​​en in de resultaten van de competities.”

Er is tot nu toe geen bewijs dat scheidsrechters of spelresultaten daadwerkelijk werden beïnvloed.

De scheidsrechterscommissie waartoe Enríquez Negreira behoorde, wees scheidsrechters aan voor wedstrijden, koos welke in welke divisie werkten en koos degenen voor internationale competities.

Barcelona heeft consequent elk wangedrag of belangenverstrengeling ontkend en zei dat het betaalde voor technische rapporten over scheidsrechters, maar nooit probeerde hun beslissingen in wedstrijden te beïnvloeden.

Het is gebruikelijk om rapporten over scheidsrechters te krijgen en clubs kunnen andere bedrijven betalen of ze intern laten opstellen, zoals Barcelona nu doet. Maar het is geen normale praktijk om grote bedragen te betalen aan een persoon die betrokken is bij het runnen van de Spaanse scheidsrechters voor rapporten.

Bartomeu, die elke aantijging heeft ontkend, vertelde vorige maand aan de krant ABC: “Het lijkt erop dat we met deze service om meer straffen in ons voordeel vroegen of dat we de beslissing van de scheidsrechters wilden bepalen, maar dat is niet waar. Deze persoon (Enríquez Negreira) had geen macht over scheidsrechters.”

Verschillende voormalige en huidige scheidsrechters, waaronder hun huidige president, hebben allemaal ontkend dat ze ooit bevelen of druk hebben gekregen om Barcelona te begunstigen.

Enríquez Negreira vertelde Cadena SER-radio dat hij nooit de voorkeur gaf aan Barcelona bij het toewijzen van scheidsrechters aan wedstrijden, en dat het zijn taak was om de club alleen mondeling te helpen over hoe spelers zich moesten gedragen tegenover elke scheidsrechter.

Het schandaal dreigt Barcelona’s gouden eeuw te bezoedelen toen Lionel Messi en zijn consorten het Spaanse voetbal domineerden. In de jaren dat de aanklagers zeggen dat Barcelona Enríquez Negreira betaalde, won Barcelona negen Spaanse competities en zes Copa del Reys.

Afgezien van een eerste verklaring van de club en zijn president toen de betalingen vorige maand voor het eerst werden gerapporteerd door Cadena SER, heeft Barcelona gezwegen over het schandaal. De club heeft een advocatenkantoor ingehuurd om zijn eigen onderzoek naar de betalingen uit te voeren, waarvan de resultaten naar verwachting openbaar zullen worden gemaakt.

Joseph Wilson, The Associated Press







