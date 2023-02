onderschrift wisselen Seth Wenig/AP

Aanklagers in New Mexico hebben de beschuldigingen van onvrijwillige doodslag tegen acteur Alec Baldwin bij de dodelijke schietpartij op cinematograaf Halyna Hutchins op de Roest film die zich afspeelt in oktober 2021.

Uit gerechtelijke documenten die vrijdag zijn ingediend, blijkt dat Baldwin nog steeds wordt geconfronteerd met één keer onvrijwillige doodslag, een vierdegraads misdrijf waarop een gevangenisstraf van 18 maanden staat.

Maar openbare aanklagers hebben wat bekend staat als een vuurwapenverbetering verwijderd, een onderdeel van het wetboek van strafrecht dat gevangenisstraffen verlengt wanneer vuurwapens betrokken zijn bij het plegen van een misdrijf.

De beslissing komt meer dan een week nadat het juridische team van de acteur de aanklacht wegens verbetering in de dossiers betwistte, met het argument dat de aanklagers “een ongrondwettelijke en juridische fout hadden begaan door de heer Baldwin aan te klagen op grond van een statuut dat niet bestond in de staat van het ongeval. “

Wijzigingen in de wet op de verbetering van vuurwapens in New Mexico zijn in maart 2022 van kracht geworden. De huidige versie van de wet vereist vijf extra jaar gevangenisstraf in gevallen waarin een vuurwapen is “ontladen” bij het plegen van bepaalde misdrijven.

Maar de advocaten van Baldwin hadden erop gewezen dat de Roest de opnames vonden plaats in 2021, ongeveer zes maanden voordat de wijzigingen van kracht werden. Onder de vorige versie van de wet zou een verhoging van drie jaar alleen van toepassing zijn als er met een wapen was “gezwaaid”, wat de aanklagers zou hebben verplicht om de intentie om te intimideren of te verwonden te bewijzen.

In een verklaring aan NPR op maandag zei Heather Brewer, een woordvoerster van de De eerste officier van justitie van New Mexico zei dat de beslissing om de wapenuitrusting te laten vallen, was genomen om de zaak te bespoedigen.

“Om verdere afleiding door de heer Baldwin en zijn advocaten te voorkomen, hebben de officier van justitie en de speciale aanklager de vuurwapentoevoeging verwijderd van de beschuldigingen van onvrijwillige doodslag bij de dood van Halyna Hutchins op de ‘Rust’-filmset,” zei Brewer. .

Ze voegde eraan toe: “De prioriteit van de aanklager is het veiligstellen van gerechtigheid, niet het veiligstellen van factureerbare uren voor advocaten in grote steden.”

Dezelfde aanklachten zijn ook ingetrokken tegen de wapensmid van de film, Hannah Gutierrez-Reed, die dezelfde aanklacht wegens onvrijwillige doodslag tegenkomt als Baldwin.

Baldwin zal naar verwachting vrijdag voor het eerst voor de rechter verschijnen.