Judith Whitmer, de opstandige partijvoorzitter die de heersende democraten de controle over de partij ontnam, staat volgende maand voor een uitdaging in haar herverkiezingscampagne te midden van twijfels van haar eigen voormalige aanhangers en beschuldigingen dat ze haar progressieve principes heeft opgegeven. En zelfs sleutelfiguren in de Bernie-wereld – waaronder Sanders zelf – zeggen dat ze ongelukkig en verbitterd zijn door wat er is gebeurd.

“De senator is behoorlijk teleurgesteld in het voorzitterschap van Judith, met name omdat ze er niet in is geslaagd een sterke basisbeweging in de staat op te bouwen”, zei een persoon die bekend was met Sanders’ denkwijze. “Velen van ons zijn verdrietig over wat had kunnen zijn. Het was een grote kans voor Bernie-gelieerde mensen in de staat om te bewijzen dat sommige mensen in het establishment het bij het verkeerde eind hadden. En dat is niet gebeurd.”

Door de situatie is de Sanders-coalitie in Nevada gefragmenteerd bij het begin van de cruciale verkiezingen van 2024. En het heeft grotere debatten op gang gebracht over wat de progressieve beweging precies zou moeten doen tijdens de nadagen van de carrière van de senator. Er wordt zelfs gezegd dat het gewoon tijdverspilling is voor de progressieven om controle te krijgen over het machinepark van een staatspartij.

“Er is gewoon een compleet gebrek aan competentie of vermogen om iets belangrijks te bereiken”, zegt Peter Koltak, een democratische strateeg en voormalig senior adviseur van Nevada voor de campagne van Sanders in 2020, van de huidige leiding van de staatspartij. “Kijk, daar zijn veel goedbedoelende activisten bij betrokken, maar die snappen niet hoe je moderne campagnes opbouwt.”

In een interview sprak Whitmer zijn verbazing uit over de teleurstelling van Sanders, wijzend op een ontmoeting die ze eerder dit jaar met hem had: “Ik denk dat hij tegen me zou hebben gezegd: ‘Hé Judith, ik ben teleurgesteld in wat je doet’ als dat was eigenlijk een waar statement.”

Maar zelfs voor de meest optimistische liberaal in de staat betekent de staat van wanorde onder de progressieve beweging in Nevada een schokkende ommekeer vanaf 2021.

Destijds verenigden voormalige Sanders-assistenten, leden van de Democratische Socialisten van Amerika en andere progressieven zich om Whitmer te kiezen nadat ze een jaar eerder hadden gewerkt aan de overwinning van Sanders in de presidentiële caucus in Nevada. Sanders maakte deel uit van de inspanning, stuurde sms’jes van zijn politieke commissie om mensen aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor partijposten en zamelde later geld in voor de staatspartij. Destijds beloofde Whitmer de staatspartij “verantwoording aan het volk” te geven, haar inspanningen om uit de stemming te komen nieuw leven in te blazen en de nationale partij te gebruiken om van Nevada de eerste voorverkiezingen van het land te maken.

Voormalig gouverneur van Nevada, Steve Sisolak, “verloren door een zeer kleine minderheid”, zei Tick Segerblom, commissaris van Clark County, een democraat die Sanders steunt. “Als we onze kiezersregistratie of onze inspanningen eerder hadden kunnen krijgen, had hij kunnen winnen.” | John Locher/AP-foto

De staatspartij nam de overwinning van Whitmer niet licht op. Kort voordat het werd verzegeld, verplaatsten partijmedewerkers in een schijnbare protestactie honderdduizenden dollars uit hun eigen schatkist naar het campagnecomité van de Democratische Senaat en stopten later met hun functie. Toen Whitmer eenmaal haar post had ingenomen, omzeilde de Reid-machine de staatspartij en zette een gecoördineerde campagne op vanuit een lokale partij in het op één na grootste graafschap van de staat. Ambtenaren hielden vol dat het nodig was omdat Whitmer geen ervaring had met het winnen van slagveldverkiezingen.

“De vorige regering heeft het huis zo goed als platgebrand”, zei Whitmer. “Toen we de sleutels kregen, moest er veel gereorganiseerd worden. Records ontbraken en er was geld overgemaakt.”

Whitmer’s critici – inclusief die in de progressieve vleugel – werpen tegen dat eventuele mislukkingen grotendeels van haar waren. Ze beschuldigden haar ervan slechte relaties te hebben met gekozen functionarissen, een slechte geldinzamelingsactie te zijn, er niet in te slagen de basisorganisatie-infrastructuur op te bouwen die ze beloofde, en leiders in de partij tegen te werken.

Ze hebben haar in elkaar geslagen vanwege het besluit van de staatspartij om een ​​sheriff te steunen die chokeholds leek te steunen, evenals een luitenant-gouverneurskandidaat, Debra March, die de zittende democratische luitenant-gouverneur voorrang had, die was aangesteld door de toenmalige regering. Steve Sisolak. Ze beschuldigden haar er ook van dat ze de verkiezingen van 4 maart voor de voorzitter van de staatspartij probeerde te manipuleren door leden te verwijderen uit het centraal comité van de staat, dat de voorzitter kiest.

Nevada was de enige staat waar de zittende gouverneur – een democraat – in 2022 verloor. Afgezien van de nederlaag van Sisolak merken de critici van Whitmer op dat Nevada niet de nummer 1-plek kreeg in de nieuwe presidentiële nominatiekalender van de Democraten.

“Ze moesten een aparte gecoördineerde campagne opzetten, wat volgens mij een paar maanden voor veel verwarring zorgde. En het was niet zo verenigd als het had kunnen zijn”, zei Tick Segerblom, commissaris van Clark County, een democraat die Sanders steunde en die in 2021 tegen Whitmer optrad. “(Sisolak) verloor door een zeer kleine minderheid. Als we onze kiezersregistratie of onze pogingen om te stemmen eerder hadden kunnen krijgen, had hij kunnen winnen.”

De democratische senatoren van de staat, leden van het Huis van Afgevaardigden en andere staatsambtenaren hebben de tegenstander van Whitmer, parlementslid Daniele Monroe-Moreno, gesteund, die haar uitdaagt voor de post van staatsvoorzitter.

Maar het zijn niet alleen etablissementen die klachten hebben. Kara Hall, een leider in de Las Vegas-afdeling van de Democratic Socialists of America, zei dat Whitmer ook geen linkse relaties heeft onderhouden. “Ze heeft zich na haar verkiezing nooit één keer uitgesproken en met de afdeling gesproken”, zei Hall.

De Las Vegas DSA, die twee jaar geleden een sleutelrol speelde bij de verkiezing van Whitmer, kondigde deze maand in een vernietigende verklaring aan dat ze haar herverkiezing niet steunde.

“Dit is onze les, en we hopen dat socialisten overal ter wereld goed zullen opletten: de Democratische Partij is een doodlopende weg”, luidde het. “Het is alleen in naam een ​​’feestje’; echt, het is gewoon een verward web van zwart geld en megadonoren, cynische adviseurs en schoothondjespolitici.

Whitmer verdedigde haar ambtstermijn bij POLITICO, met het argument dat ze was gekozen om verandering aan te brengen en te leveren, partijinfrastructuur te bieden aan plattelandsgebieden, geld in te zamelen door middel van donaties van kleine dollars en wetgevende rondetafelsessies te houden. Ze zei ook dat de staatspartij met succes een mailprogramma voor federale kandidaten heeft geleid en meer dan 1 miljoen directe kiezerscontacten heeft gelegd.

“De staatspartij heeft nooit middelen geïnvesteerd in plattelandsgemeenschappen”, zei ze. “We hebben zelfs middelen verstrekt en computerapparatuur en printers naar elk van onze plattelandsfeesten gestuurd.”

Whitmer schoot ook terug naar critici die zeiden dat ze de stoelverkiezing manipuleerde, en beschreef het verwijderen van commissieleden die recente vergaderingen niet hebben bijgewoond als “standaardpraktijk”.

Wat betreft de steun van March voor de luitenant-gouverneur van de staatspartij, zei ze dat die aanvankelijk plaatsvond op een moment dat het Sisolak-team haar had verteld dat hij geen afspraak zou maken. (Een bron over de Sisolak-campagne zei dat de gouverneur nooit publiekelijk heeft besloten om iemand niet te benoemen.) Whitmer zei dat de partij Kevin McMahill, de sheriff-kandidaat, steunde als een manier om “extremisten buiten hun ambt te houden”.

Zoals Whitmer het ziet, was de kritiek die ze kreeg van haar eigen progressieve broeders niet omdat ze principes losliet, maar omdat ze ervoor koos om binnen de politieke realiteit te werken.

“Ze wilden echt niet aan electorale politiek doen”, zei ze. “Ze wilden buiten het huidige kiesstelsel werken. Als voorzitter van de staatspartij kan ik dat niet doen. Ik kan niet buiten het systeem zelf werken. Ik vertegenwoordig de Democratische Partij. Ik vertegenwoordig de DSA niet.”

Hall, de DSA-leider, betwistte de bewering van Whitmer dat de groep tegen electorale politiek was, en wees erop dat de plaatselijke afdeling ervoor had gestemd om electoraal onderzoek en rekrutering tot een prioriteit te maken. Maar ze zei dat ze de Democratische Partij nu als een doodlopende weg beschouwt, niet vanwege Whitmer of zelfs maar het uiteenvallen van hun relatie.

“Het heeft meer te maken met hoe het establishment reageerde” op de overwinning van Whitmer, zei ze. “We hebben het op de juiste manier gedaan. We namen plaats in het (centrale staatscomité). We zijn gekozen. Wij hebben gestemd. We hebben ze overtroffen. En dan vestigen ze zich gewoon ergens anders. Wat ik erover denk, is dat ze dat altijd zullen doen.

Hoewel de teleurstelling over Whitmer de toekomst van de Democratische Partij van Nevada in een staat van grote onzekerheid heeft gebracht, heeft het ook tot bredere vragen geleid. Voor veteranen van de Reid-machine gaan die vragen over hoe te manoeuvreren in de kritieke cyclus van 2024 zonder de partij verder te breken. Voor Bernie-aanhangers is het de vraag of het überhaupt de moeite waard is om de controle over staatspartijen over te nemen.

“Ik denk dat dit een les is die we hebben geleerd dat dat misschien niet het beste gebruik van tijd is”, zei een voormalig staflid van Sanders in Nevada, die eraan toevoegde dat de progressieve beweging in de staat nu is vertraagd. “Het voelt echt alsof alle pogingen om progressieve of linkse kandidaten hier te kiezen weer terug bij af zijn. Terwijl toen Judith in deze rol kwam, er echt een fundament was waarop verder kon worden voortgebouwd.”