Oppositiebijeenkomsten vonden woensdag voor de tweede dag plaats in de hoofdstad van Senegal, ondanks een verbod op demonstraties door de regering.

Honderden mensen gingen dinsdag voor het eerst de straat op in Dakar om hun steun te betuigen aan oppositieleider Ousmane Sonko, die donderdag voor een proces staat dat zou kunnen bepalen of hij al dan niet in aanmerking komt voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Sonko – die derde werd bij de laatste verkiezingen – is aangeklaagd door minister van Toerisme, Mame Mbaye Niang, wegens “laster, belediging en valsheid in geschrifte”.

De protesten zijn de eerste in een reeks geplande demonstraties om steun te betuigen aan Sonko.

Op beelden op sociale media was te zien dat de politie in oproeruitrusting woensdag de weg blokkeerde buiten de residentie van Sonko in Dakar

Persbureau AFP meldde dat de politie traangas afvuurde op een verslaggever die een parlementslid interviewde dat daar was om Sonko te steunen.

Duizenden mensen schaarden zich vreedzaam achter de oppositieleider op de eerste dag van de geplande demonstratie, 14 maart Afbeelding: ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

Waarom protesteren mensen?

Sonko’s aanhangers zeggen dat beschuldigingen van laster tegen hem de laatste poging van de regering zijn om zijn politieke carrière te beëindigen, inclusief zijn waarschijnlijke presidentiële kandidatuur in 2024.

De Senegalese president Macky Sall heeft niet expliciet een bod op het presidentschap in februari 2024 aangekondigd, noch bevestigt noch ontkent speculatie.

Senegal – dat al lang een democratisch voorbeeld is in West-Afrika – staat zijn staatshoofd twee opeenvolgende presidentiële ambtstermijnen van elk vijf jaar toe.

Sonko heeft Sall opgeroepen om publiekelijk te verklaren dat hij niet op zoek is naar een derde presidentiële termijn.

Waar is Sonko van beschuldigd?

De 46-jarige politicus moet donderdag voor de rechter verschijnen, nadat hij door de Senegalese minister van toerisme in een civiele rechtszaak tegen hem was aangeklaagd wegens vermeende smaad en openbare beledigingen.

Sonko heeft beweerd dat de minister van toerisme naar verluidt $ 47 miljoen (€ 44 miljoen) heeft gestolen van een overheidsinstantie.

Afzonderlijk wordt Sonko ook geconfronteerd met beschuldigingen van verkrachting, hoewel een datum voor het proces nog moet worden bevestigd. Als hij wordt veroordeeld, kan hij worden uitgesloten van het presidentschap en kan hij tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen.

rm/kb (AFP, AP)