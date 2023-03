Maandag gingen leden en aanhangers van de Democratische Volkspartij de straat op om te protesteren tegen de onlangs aangekondigde uitslag van de presidentsverkiezingen.

Onder leiding van Abubakar Atiku, die als tweede eindigde in de peilingen, liepen de demonstranten van de oppositie naar het kantoor van de Independent National Electoral Commission (INEC) in Abuja en dienden een petitie in waarin ze verkiezingsfraude verkondigden.

“De bepalingen van de huidige kieswet zijn volledig overtreden”, zei Atiku.

“Dit protest zal heel lang doorgaan,” zei Atiku, “elke dag of om de dag.”

De demonstratie, genaamd “zwart uniform”, zag een meerderheid van de deelnemers zwarte kleding dragen, waaronder Atiku toen hij opriep tot nieuwe verkiezingen.

Wat gebeurde er bij de verkiezingen in Nigeria?

Nigeria is de grootste democratie van Afrika, met 93,4 miljoen geregistreerde kiezers, volgens gegevens van INEC. Het land stemde op 25 februari in een fel omstreden verkiezing, waarbij de opkomst naar verluidt 27% lager was dan in 2019.

INEC riep Bola Tinubu, van het regerende All Progressives Congress, uit tot winnaar, met 37% van de stemmen. Tinubu werd gevolgd door Abubakar Atiku met 29%. Peter Obi van de PvdA werd derde met 25% van de stemmen.

Tinubu zal in mei het stokje overnemen van president Muhammadu Buhari. Buhari heeft de maximale twee termijnen uitgezeten.

De verkiezingsuitslag droeg ook de meerderheidszetels in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden over aan het All Progressives Congress. Deze meerderheid stelt Tinubu in staat om wetgeving en nationale begrotingen aan te nemen zonder de steun van de oppositie.

De verkozen president van Nigeria, Bola Tinubu Afbeelding: Ben Curtis/AP Foto/foto alliantie

Wat zou hierna kunnen komen?

Nu de twee belangrijkste oppositiepartijen de officiële presidentiële uitslag verwerpen, zei Atiku dat hij nog steeds zijn juridische team raadpleegde om “de volgende handelwijze te beslissen”.

Volgens Iyorchia Ayu, voorzitter van de Democratische Volkspartij, is de INEC “direct betrokken bij het helpen en aanzetten tot de monumentale manipulatie en manipulatie van de verkiezingsuitslag ten gunste van de regerende partij.”

Peter Obi, die derde werd, heeft de uitkomst ook verworpen en zei dat hij naar de rechtbank ging om de Nigerianen te bewijzen dat hij de presidentiële race had gewonnen.

Wat zijn de punten van kritiek op het kiesstelsel van Nigeria?

Om de transparantie te verbeteren, introduceerde INEC dit jaar voor het eerst biometrische kiezersidentificatie op nationaal niveau en een centrale online database voor het uploaden van resultaten.

Sommige oppositiepartijen en kiezers zeiden dat fouten in de uploadcijfers van het systeem manipulatie en verschillen tussen de handmatige en online resultaten mogelijk maakten. Technische problemen met het nieuwe systeem veroorzaakten enorme vertragingen en wachtrijen, waardoor sommigen werden ontmoedigd om te gaan stemmen.

Verkiezingswaarnemingsmissies van de Europese Unie, het Gemenebest en andere internationale organisaties brachten een reeks uitdagingen aan het licht, waaronder storingen in systemen die zijn ontworpen om stemmanipulatie te voorkomen.

Waarnemers beschuldigden INEC van slechte planning en vertragingen bij het stemmen, maar ze beweerden geen fraude.

INEC verontschuldigde zich voor de technische problemen tijdens het telproces.

dmn/ar (AFP,AP,Reuters)