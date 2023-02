Barbie-poppen in de Mattel-display op de jaarlijkse Toy Fair in New York.

Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen in uitgebreide handel.

Disney — De aandelen van het entertainmentbedrijf stegen met meer dan 6% nadat het bedrijf zijn fiscale winstrapport over het eerste kwartaal had vrijgegeven. Disney rapporteerde een minder dan verwachte daling van het aantal abonnees, evenals een beat op de bovenste en onderste regel. CEO Bob Iger, die in november terugkeerde naar het bedrijf, kondigde ook aan dat Disney 7.000 banen zou schrappen als onderdeel van een kostenbesparings- en reorganisatieplan.

Mattel — De aandelen daalden met 10% nadat het bedrijf zei dat klanten deze feestdagen minder speelgoed kochten omdat hogere prijzen voor voedsel en andere benodigdheden leidden tot krappere budgetten. De omzet in het vierde kwartaal daalde met 22% ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens Refinitiv lagen zowel de omzet als de winst onder de schattingen van analisten.

Robin Hood — De aandelen stegen met 5% nadat Robinhood de omzetverwachtingen in zijn laatste winstrapport miste. Het bedrijf rapporteerde $ 380 miljoen aan inkomsten, lager dan de prognoses van $ 397 miljoen, volgens consensusschattingen van Refinitiv. Bovendien zei Robinhood dat het het belang van Sam Bankman-Fried in het bedrijf zou terugkopen. Bankman-Fried van FTX maakte in mei bekend dat hij een belang van 7,6% in Robinhood had gekocht.

Bevestigen – De ‘nu kopen, later betalen’-financieringsmaatschappij zakte ongeveer 17% in de verlengde handel omdat de inkomsten en inkomsten van het fiscale tweede kwartaal de schattingen van analisten misten, volgens Refinitiv. CEO en oprichter Max Levchin kondigde ook ontslagen aan gelijk aan 19% van het personeelsbestand met onmiddellijke ingang.

Ceridiaan — Het softwarebedrijf kreeg een stijging van 6,5% in zijn aandelen in uitgebreide handel nadat het inkomsten boekte, exclusief items, die de verwachtingen van analisten bijna verdubbelden en beter dan verwachte inkomsten rapporteerden, volgens FactSet. De prognose voor het eerste kwartaal was ook positiever dan de analisten hadden voorspeld.

Lincoln Nationaal — De levensverzekeringsmaatschappij zakte 2,5% in de handel na sluitingstijd nadat het resultaten over het vierde kwartaal bekendmaakte die onder de verwachtingen van Wall Street lagen. Lincoln National boekte een winst van 97 cent per aandeel op een omzet van $ 4,2 miljard. Analisten rekenden volgens FactSet op een winst per aandeel van $ 1,83 op een omzet van $ 4,59 miljard.

Wynn-resorts — De aandelen van de hotel- en casino-exploitant stegen met 3%. Hoewel het bedrijf $ 1 miljard aan inkomsten rapporteerde voor het laatste kwartaal, vergeleken met de verwachtingen van analisten van $ 958 miljoen, volgens Refinitiv. Het rapporteerde ook een aangepast verlies van $ 1,23 per aandeel.

MGM-resorts — Aandelen van de casino-aandelen stegen met 2%. MGM versloeg de schattingen van analisten over de omzet in het vierde kwartaal en boekte $ 3,59 miljard vergeleken met de $ 3,35 miljard die Wall Street verwachtte, volgens Refinitiv. Het bedrijf boekte echter een groter dan verwacht verlies van $ 1,53 per aandeel, tegenover het door analisten voorspelde verlies van $ 1,36 per aandeel.

