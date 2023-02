Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen tijdens de middaghandel.

Lyft — De ridesharing-voorraad daalde met 36,4% na het uitbrengen van teleurstellende vooruitzichten voor het eerste kwartaal. Lyft werd ook getroffen door een hele reeks downgrades van analisten die zeiden dat Uber er misschien beter gepositioneerd uitziet om te profiteren van het bredere herstel van ridesharing. Uber aandelen daalden ook met 4,4%.

Spotify — De aandelen van de muziekstreamer stegen met 3,6% na het nieuws dat ValueAct een belang in het bedrijf heeft genomen. Spotify rapporteerde onlangs resultaten over het vierde kwartaal die een sterke gebruikersgroei lieten zien.

Expedia.nl — Het aandeel van de reisorganisatie kelderde met 8,6% nadat het niet voldeed aan de omzet- en winstverwachtingen van analisten voor het afgelopen kwartaal. Expedia boekte een gecorrigeerde winst van $ 1,26 per aandeel op een omzet van $ 2,62 miljard. Analisten rekenden volgens Refinitiv op een winst van $1,67 per aandeel op een omzet van $2,70 miljard.

Yelp — Het aandeel van Yelp steeg met 3,2% nadat de omzet in het vierde kwartaal de verwachtingen van analisten overtrof, aldus Refinitiv. Het bedrijf boekte een winst die in lijn was met de verwachtingen.

Bevestigen — Het nu kopen, later betalen aandeel verloor 5,8% na een downgrade naar een gelijk gewicht van een overwogen rating door Morgan Stanley. De firma Wall Street zei dat het aanbod van Affirm te gericht lijkt.

PayPal — PayPal-aandelen werden 3% hoger verhandeld nadat CEO Dan Schulman plannen aankondigde om tegen het einde van het jaar met pensioen te gaan bij het bedrijf voor online betalingen.

VF Corp — De aandelen stegen met 0,9% nadat Stifel de kledingmaker had geüpgraded naar een buy from a hold. Stifel zei dat het bedrijf, dat het moederbedrijf is van merken als Vans en The North Face, een aantrekkelijke aandelenkoers had na een uitverkoop als gevolg van een dividendverlaging.

FREYR-batterij — De aandelen van de batterijfabrikant stegen met 1,5% nadat Bank of America begon met de dekking van het aandeel met een koopadvies. Bank of America zei dat het batterijcelontwerp van de startup en het vermogen om kapitaal aan te trekken, het een sterke kandidaat maakten om uit te groeien tot een groter bedrijf.

Wolkenvlam — Het aandeel cyberbeveiliging is iets minder dan 3,3% gestegen. Donderdag laat plaatste Cloudflare beats op de bovenste en onderste regel voor het vierde kwartaal. Het bedrijf verdiende een gecorrigeerde 6 cent per aandeel op $ 275 miljoen aan inkomsten. Door Refinitiv ondervraagde analisten rekenden op 5 cent per aandeel en een omzet van $274 miljoen. De omzetverwachting voor het hele jaar van Cloudflare overtrof ook de schattingen.

Duitse Bank — De aandelen daalden met 3% nadat Bank of America de rating van Deutsche Bank verlaagde van neutraal naar ondermaats, omdat de Europese bank “moeite heeft om de winstgevendheid te verbeteren”.

Newell-merken — De aandelen van de consumptiegoederen stegen voor het laatst met 1,2%. Volgens StreetAccount gaf Newell voor het eerste kwartaal en het volledige jaar winstverwachtingen en winstverwachtingen die de schattingen van analisten misten. CEO Ravi Saligram kondigde ook zijn pensionering aan, met ingang van 16 mei.

Motorola-oplossingen — De aandelen stegen met 5,6% nadat Motorola Solutions de verwachtingen van analisten voor zowel de top als de bottom line voor het afgelopen kwartaal overtrof, aldus FactSet.

Doximiteit — Doximity-aandelen daalden bijna 13% door lichter dan verwachte verwachtingen voor het lopende kwartaal en het volledige jaar. De daling van de aandelen kwam volgens FactSet ondanks een boven- en onderlijn die de verwachtingen van analisten overtrof.

Topgolf Callaway-merken — De aandelen van het golfbedrijf daalden met 2,6% nadat het bedrijf een verlies van 27 cent per aandeel boekte, exclusief items. De gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie voor het vierde kwartaal lag volgens FactSet onder de verwachtingen van analisten.

– CNBC’s Jesse Pound, Alex Harring, Michelle Fox, Sarah Min en Yun Li droegen bij aan rapportage