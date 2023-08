Aachen Kurz nachdem die Polizei die Kameraüberwachung am Kaiserplatz in Betrieb genommen hatte, wurde ein Drogendealer festgenommen.

Die Aachener Polizei musste nicht lange warten, um einen mutmaßlichen Drogendealer am Kaiserplatz festzunehmen. Seit Donnerstag werden an elf Standorten rund um den als Drogendrehscheibe bekannten Ort Videos in Echtzeit an die Einsatzleitstelle der Polizei Aachen übertragen. Am Freitagnachmittag beobachteten Beamte den Drogenhandel über das „Videoüberwachungssystem“ der Polizei.