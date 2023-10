An der geschlossenen Grosstankstelle in Eynatten wurde nach einem Leck Anfang Oktober untersucht, ob sich explosives Autogas im Boden befand. Foto: dmp presse/Ralf Roeger

Aachen/Eynatten Die Bohrung an der Tankstelle soll Gewissheit darüber bringen, ob sich das hochexplosive Autogas im Boden befindet.

Aufgrund eines Gaslecks ist die Tankstelle in Eynatten seit Oktober abgeriegelt. Grund hierfür war ein Schaden an einer unterirdischen Leitung der Flüssiggasanlage. Das Leck war schnell geschlossen, doch eine Frage blieb offen: Ist das hochexplosive Gas in den Boden eingedrungen?