Dresden- De Elbe Flugzeugwerke (EFW) groeit op eigen kracht A380! Bij Global Airlines is er sprake van een lange levertijd. Anfang Oktober soll der Riesenvogel in Dresden landen.

Ik kom naar Monat Soll en we zullen op de A380 op de luchthaven van Dresden zitten. © EFW



Laut EFW beinhaltet de Vereinbarung sowohl Wartung, Reparatur as auch Überholung (Onderhoud, Reparatie, Revisie – kurz MRO) van Airbus.

Schon in der kommenden Woche zou een eerste machine in de Saksische Landeshauptstadt zijn. De normale datum was nog niet bekend.

„We kijken uit naar onze jarenlange ervaring in het onderhoud van de A380 en onze toekomstige MRO-activiteiten voor de toekomst van onze vloot“, aldus EFW-chef Jordi Boto (54).

Global Airlines is in feite een Britse start-up die in januari 2025 een vloot van vier A380’s van Londen Gatwick naar New York en Los Angeles zal inzetten.

„Het succes met EFW is de laatste keer dat we op weg zijn naar de A380“, aldus James Asquith, Chef en Gründer van Global Airlines.