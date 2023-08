Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in Lohmar sind am Samstagabend (12. August) vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Die Zufahrt zum unmittelbar angrenzenden Rastplatz Sülztal sowie eine Fahrspur in Fahrtrichtung Köln blieben während der Rettungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.

Gegen 19.10 Uhr prallte ein 35-jähriger Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem BMW Kombi frontal in die Mittelschranke direkt gegenüber der Zufahrt zum Rastplatz. Von dort wurde der Wagen über mehrere Fahrstreifen geschleudert und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Unfall auf der A3 bei Lohmar: Zwei Kinder waren im Auto

Im Auto befanden sich die Frau des 35-Jährigen, seine beiden Kinder und deren Großmutter. Alle vier wurden bei dem Unfall verletzt, teilte die Polizei mit. Drei Rettungswagen und ein Notarztwagen kamen zum Unfallort und versorgten zunächst die Verletzten vor Ort. Anschließend wurden die Mutter und die beiden Kinder in die Universitätsklinik Bonn gebracht. Auch die Großmutter wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Samstagabend zunächst keine Angaben machen.

Während der Unfallaufnahme waren zwei Fahrspuren vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr Lohmar reinigte die Fahrbahnen und den Standstreifen. Der Verkehr wurde am Unfallort vorbeigeleitet – aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner Staubildung.

Der BMW Kombi wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Untersuchung des Unfalls dauert an.