Eine unmögliche und jetzt stark verzögerte Mission, ein geschichtsveränderndes moralisches Dilemma und eine vom Weg abgekommene Marionette. Die Film-Highlights im Juli könnten unterschiedlicher nicht sein: Los geht es mit dem siebten Teil der beliebten „Mission: Impossible“-Reihe mit Tom Cruise (60), bevor wenig später „Oppenheimer“ von Christopher Nolan (52) und Greta Gerwigs (39) folgen ) „Barbie“ will die Bildschirme erobern. Im ersten Drama geht es um den namensgebenden „Erfinder der Atombombe“, Robert Oppenheimer (1904-1967), während die Komödie mit Margot Robbie (32) in der Titelrolle der Plastikpuppe deutlich bunter ausfällt.

„Mission: Impossible 7: Dead Reckoning Part One“, 13. Juli

Ethan Hunt (Cruise) und sein IMF-Team stehen vor ihrer bislang gefährlichsten Mission: Sie müssen eine schreckliche neue Waffe aufspüren, die die gesamte Menschheit bedroht, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit drohen, ihn erneut einzuholen, beginnt ein tödlicher Wettlauf rund um den Globus. Angesichts eines mysteriösen, allmächtigen Feindes muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission – nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen.

Bewertung:

Zwei Jahre nach dem ursprünglichen Kinostart kommen Ethan Hunt und sein Team endlich wieder in die Kinos. Ein Tom Cruise, der einfach nicht zu altern scheint, dazu die wieder einmal bekannte Besetzung und eine Bedrohung, die dieses Mal sogar die ganze Welt betrifft: Mit Teil sieben knüpft die Filmreihe erneut an die Qualitäten des Vorgängers an. M:I“- Filmen und die Schieberegler in allen Bereichen auf Maximum stellen. Da es sich bei „Dead Reckoning“ jedoch um die erste Hälfte eines zweiteiligen Finales handelt, stehen Cruise und Co. zum ersten Mal vor einer besonderen Herausforderung: Ist es möglich, ein zufriedenstellendes Halbzeitende zu schaffen, wenn der eigentliche Abschluss des Wird Teil zwei des langlebigen Spionagefilm-Franchise dann erst im Juni 2024 erscheinen?

„Oppenheimer“, 20. Juli

1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, steht die ganze Welt am Scheideweg: Als der Physiker Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy, 47) mit der Leitung des Manhattan-Projekts beauftragt wird, hat er keine Ahnung, welche Auswirkungen sein Engagement haben wird wird sein . In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen Oppenheimer und sein Team eine Atomwaffe entwickeln, bevor die Nazis dorthin gelangen können. Doch als „Vater der Atombombe“ muss er schließlich mit ansehen, wie seine Erfindung die beiden japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki auslöscht – und mit ihnen Hunderttausende Menschenleben.

Bewertung

Mit „Oppenheimer“ widmet sich Nolan nicht nur einer historisch bedeutenden Persönlichkeit. Er tut dies wieder einmal auf sehr kunstvolle Weise. Der Film wird sowohl Schwarzweiß- als auch Farbszenen enthalten, ähnlich wie sein frühes Werk Memento. Wie der Regisseur selbst erklärte, zielt „Oppenheimer“ darauf ab, die objektive und subjektive Wahrnehmung der Hauptfigur zu zeigen. Ein interessanter Trick, mit dem Oppenheimers Dilemma auch visuell umgesetzt wird. Wer Nolans Darstellung des realen Kriegsgeschehens in „Dunkirk“ brillant fand und außerdem ein Starensemble um Murphy, Robert Downey Jr. (58), Emily Blunt (40) und Florence Pugh (27) erleben möchte, muss „Oppenheimer“ sehen.

„Barbie“, 20. Juli

Im kunterbunten Barbie-Land sind alle Bewohner perfekt und überglücklich – jeder Tag hier „ist der beste Tag aller Zeiten!“ Vor allem die blonde Barbie (Margot Robbie, 32) genießt ihr Dasein in vollen Zügen. Doch nach und nach merkt die unbekümmerte Puppe, dass sich bei ihr immer mehr „Unvollkommenheiten“ einschleichen. Warum denkt sie plötzlich an den Tod? Warum ist das Wasser in Ihrer Dusche plötzlich kalt? Und wie ist es möglich, dass ihre Fersen den Boden berühren? Um ihrer existentialistischen Sinnkrise auf den Grund zu gehen, begibt sich Barbie auf eine abenteuerliche Reise in die reale Welt – ausgerechnet in Anwesenheit von Ken (Ryan Gosling, 42).

Bewertung

Laut, bunt und unverschämt albern – so wirkt der „Barbie“-Film auf den ersten und zweiten Blick. Doch dann wandert er zum Regiestuhl und findet in Greta Gerwig eine Filmemacherin, die mit Werken wie „Lady Bird“ und „Little Women“ bewiesen hat, dass sie ein Gespür für eindringliche Geschichten hat und diese mit Einfühlungsvermögen und Witz zu erzählen weiß . Mit diesem Wissen im Hinterkopf sollten auch Filmfans, die von den Trailern etwas abgeschreckt waren, den Streifen einmal ausprobieren.