اخبار الرياضة – مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 / 8 / 2018 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة



ينشر اليوم السابع مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 2 /8 / 2018 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة الجونة والمصرى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ومباراة الأهلى والاسماعيلى على ستاد السلام.



موعد مباراة الجونة والمصرى البورسعيدى







تقام مباراة الجونة والمصرى فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالأسكندرية وهي المباراة التى يخوضها الجونة العائد لدوري الأضواء والشهرة بعد غياب دام ثلاثة سنوات ويتطلع الفريق لخطف النقاط الثلاث لتدشين عودة قوية للممتاز متسلحاً بخبرة الصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى متمثلة فى محمد ناجى جدو وأحمد عيد عبد الملك وإسلام رشدى ولؤى وائل ورمزى صالح .



زكريا يطالب بالبداية المتميزة والعميد يتمسك بإستمرار الانتصارات



شدد هشام زكريا المدير الفنى للجونة على ضرورة حصد النقاط الثلاث من أجل إكتساب دفعة معنوية فى بداية المشوار لاسيما أمام فريق عنيد مثل المصرى البورسعيدى صاحب الاداء المتميز محلياً وأفريقيا ، وشدد زكريا على أن فريقه قادر على تقديم عروض قوية أمام الفرق الكبيرة ومنها المصري الذى يقدم عروض رائعة منذ فترة تحت قيادة مدربه حسام حسن.







ومن جانبه أكد حسام حسن المدير الفنى للمصرى للاعبيه ضرورة مواصلة النتائج الطيبة للفريق بالدورى والاستمرار فى اجواء المنافسة على المراكز الاولي، مشيرا لاكتمال صفوف الفريق بأفضل لاعبى مصر، وانتهاء الإدارة من صرف مقدمات العقود، ،ومكافأتى التعادل والفوز امام بركان قبل انطلاق معسكر الفريق الحالى ببرج العرب سعيا لمنح الجميع الدفعة المعنوية المطلوبة لاحراز الفوز فى لقاء الجونة.



موعد مباراة الأهلى و الاسماعيلى







تقام مباراة الاهلى والاسماعيلى فى تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام في قمة كروية مُمتعة كما هي عادة مباريات الفريقين دائماً بجانب أنها تجمع بين بطل الدوري الاهلي والوصيف الاسماعيلي في الموسم الماضي ،لذا فأن الأنظار كلها ستتجه صوب ملعب السلام عندما يلتقي المارد الأحمر مع نجوم الدراويش.



قيادة فرنسية جزائرية لكلاسيكو الاهلى والاسماعيلى







الاهلي يدخل لقاء اليوم بـ”نيولوك” فني بعد تغيير جهازه الفني مطلع الموسم الجديد حيث تم تعيين الفرنسي كارتيرون مديراً فنياً للفريق خلفاً لحسام البدري ، فيما يخوض الأسماعيلي المبارة تحت قيادة مدرب جزائري يعمل للمرة الأولى في الدوري المصري هو خير الدين مضوي وهو ما سيُضفي إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة



القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز



من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.