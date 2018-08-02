اخبار الفن – أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

اخبار الفن اليوم :



حرص كل من الفنان أحمد عز والفنان إيهاب فهمى على تقديم واجب العزاء لكل من المخرج معتز التونى، والإعلامى عمرو الليثى فى رحيل سمير التونى، بجانب كل من المطرب محمد ثروت، والإعلامى مصطفى بكرى.

وحرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على الحضور لتقديم واجب العزاء منهم، الفنان شريف رمزي، الفنان كمال أبو رية، هشام سليمان رئيس قناة dmc، عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو سابقا، إيناس عبدالله ، الإعلامية بوسى شلبى مجموع كبير من المحامين والمستشارين أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى

ساهم سمير التونىعبر تاريخه بدعم العمل وتطويره بماسبيرو وتأسيس وإنشاء قطاع الأخبار وساهم فى تخريج المئات من الكوادر والمذيعين بقطاع الأخبار أو باتحاد إذاعات الدول العربية كمدير لمكتبه بالقاهرة.