اخبار اليوم – النائب عمرو أبو اليزيد:سأتقدم بقانون لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء
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قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، إنه انتهى من وضع تصور كامل حول أولوياته بدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصدر:اليوم السابعالنائب عمرو أبو اليزيد:سأتقدم بقانون لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء
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