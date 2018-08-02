اخبار اليوم – النائب عمرو أبو اليزيد:سأتقدم بقانون لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء

اهم اخبار اليوم :





قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، إنه انتهى من وضع تصور كامل حول أولوياته بدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصدر:اليوم السابعالنائب عمرو أبو اليزيد:سأتقدم بقانون لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء

تخلى بوابتك العربية مسؤليتها عن الخبر وترجع المسؤلية على الموقع الاصلى و ناشر الخبر دون ادنى مسؤلية على الموقع عن صحة الخبر

المصدر