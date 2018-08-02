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اخبار اليوم – النائب عمرو أبو اليزيد:سأتقدم بقانون لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء

By moroj mohamed
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اهم اخبار اليوم :


قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ، إنه انتهى من وضع تصور كامل حول أولوياته بدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
المصدر:اليوم السابع
النائب عمرو أبو اليزيد:سأتقدم بقانون لإعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء
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المصدر

moroj mohamed
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