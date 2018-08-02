السعودية اليوم – كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن توفر وظائف شاغرة.. هنا رابط التقديم

المواطن – الرياض

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرات، بمسمى (منسق البرنامج/ تنفيذي التعليم- مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات)، للعمل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت الكلية أن الوظائف المتاحة هي:

1- منسق البرنامج / تنفيذي التعليم (Program Coordinator/ Executive Education).

2- مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Administrator).

وأشارت الكلية إلى أن موعد التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء بتاريخ 01/ 08/ 2018م وينتهي بتاريخ 29/ 09/ 2018م.

وأشارت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة إلى أن التقديم على الوظائف المعلنة يتم من خلال الرابط التالي (هنا).