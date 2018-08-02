السعودية اليوم – كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن توفر وظائف شاغرة.. هنا رابط التقديم
كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن توفر وظائف شاغرة.. هنا رابط التقديم
المواطن – الرياض
أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرات، بمسمى (منسق البرنامج/ تنفيذي التعليم- مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات)، للعمل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وأوضحت الكلية أن الوظائف المتاحة هي:
1- منسق البرنامج / تنفيذي التعليم (Program Coordinator/ Executive Education).
2- مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Administrator).
وأشارت الكلية إلى أن موعد التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء بتاريخ 01/ 08/ 2018م وينتهي بتاريخ 29/ 09/ 2018م.
وأشارت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة إلى أن التقديم على الوظائف المعلنة يتم من خلال الرابط التالي (هنا).
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