اخبار الرياضة – اتحاد الكرة يحسم معاونى أجيرى المصريين فى اجتماع الاثنين المقبل



يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أسماء المدربين المصريين في الجهاز المعاون لمنتخب مصر بعد الاتفاق على تعيين هيكتور كوبر.



ويجتمع مسئولو الجبلاية، على هامش اجتماعهم مع رؤساء الاندية، في حضور مندوب وزير الرياضة ومندوبين من وزارتي الداخلية والدفاع، لمناقشة ملف عودة الجماهير.



ويعد أحمد حسام ميدو وضياء السيد وعبد الظاهر السقا وسامى الشيشينى أبرز المرشحين لمنصب المدرب المساعد، وأحمد ناجي وايمن طاهر وطارق سليمان لمدرب حراس المرمى.



واستقر اتحاد الكرة على تعيين ايهاب لهيطة مديرا لادارة المنتخبات، ومحمد صلاح مديرا اداريا.