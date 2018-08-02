اخبار الفن – “كنت بحلم بالوقوف أمام النجم محمد رمضان”

اخبار الفن اليوم :

قالت الفنانة بتول حداد، إن أول مشاركة لها في التمثيل كانت في فيلم “فتاة المصنع” مع المخرج الراحل محمد خان.

وأضاف، في حوار لبرنامج “رأي عام” على قناة “TEN”، أنها طالما حلمت بالوقوف أمام النجم محمد رمضان، فهو نجمها المفضل، وأنها كانت في غاية السعادة لاجتماعها مع رمضان في عمل واحد وهو مسلسل “نسر الصعيد”.

فيما قالت الفنانة وفاء عامر، إن بتول الحداد شاطرة ومجتهدة، ومواعيدها جيدة جدًا، وإن كل ذلك سيكون سببًا في نجوميتها، مشيرة إلى أنها تتوقع لبتول بنجومية كبيرة خلال الفترة المقبلة”.

وتابعت في مداخلة لنفس البرنامج،: “كل المهن يجب أن يكون بها كل الأجيال، ونحن في نسر الصعيد كنا بنمثل زي الحياة، وإذا أردنا صنع دراما حقيقية نحاكي الواقع”.