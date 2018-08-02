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اخبار اليوم – وزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

By moroj mohamed
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اهم اخبار اليوم :


وجه وزير الطيران المدني كافة الأجهزة والإدارات بمطار القاهرة بالعمل فورا على إنهاء إجراءات سفر الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضي خاصة من الحجاج.

المصدر:اليوم السابع
وزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن
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المصدر

moroj mohamed
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