اخبار اليوم – وزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن
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وجه وزير الطيران المدني كافة الأجهزة والإدارات بمطار القاهرة بالعمل فورا على إنهاء إجراءات سفر الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضي خاصة من الحجاج.
المصدر:اليوم السابعوزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن
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