اخبار اليوم – وزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

اهم اخبار اليوم :





وجه وزير الطيران المدني كافة الأجهزة والإدارات بمطار القاهرة بالعمل فورا على إنهاء إجراءات سفر الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضي خاصة من الحجاج.

المصدر:اليوم السابعوزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

تخلى بوابتك العربية مسؤليتها عن الخبر وترجع المسؤلية على الموقع الاصلى و ناشر الخبر دون ادنى مسؤلية على الموقع عن صحة الخبر

المصدر