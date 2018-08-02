السعودية اليوم – هل ينضم نايف هزازي لنادي أُحد؟.. الحربي يُجيب

المواطن – مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي أُحد، سعود الحربي، حقيقة التعاقد مع النجم نايف هزازي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وعلق سعود الحربي على أنباء التعاقد مع مهاجم بوتوشاني الروماني الحالي، قائلًا: “نايف هزازي قامة فنية عالية، ونحن في نادي أُحد حريصون على الاستعانة به، لم يتم شيء بعد، ننتظر ما ستكشفه الأيام”.

وعن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد للموسم الرياضي الجديد، قال سعود الحربي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “اخترنا الأردن لإقامة معسكر الفريق الإعدادي، نظرًا لتقارب الأجواء بيننا وبينهم”.

وبشأن انضمام الجزائري عز الدين دوخة، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد لفريق الرائد، قال سعود الحربي: “قدمنا عرضًا جيدًا لعز الدين دوخة، لكن هذا زمن الاحتراف وهو من اختار أن يُغادر”.

وانتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية تُفيد برغبة 3 أندية سعودية في التعاقد مع نايف هزازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، خاصة أن المهاجم السعودي يُريد إنهاء تجربته الاحترافية في الدوري الروماني.