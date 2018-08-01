اخبار الفن – إلياس خلاط ينتهى من فيلمه طرابلس.. الطريق إلى المصالحة

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انتهى اللبنانى إلياس خلاط من الجزءالأول من فيلمه الجديد “طرابلس.. الطريق إلى المصالحة” والذى يشارك فى كتابته وإنتاجه أيضا.

الفيلم من المرجح أن يعرض خلال الفترة المقبلة فى عدد من الفعاليات ومنها مهرجان القاهرة السينمائى والذى دخل فى مفاوضات لتقديمه ضمن مسابقة أفاق السينما العربية.

الياس خلاط يدير مهرجان طرابلس للأفلام والذى يقدم منتدى يضم حلقات نقاشية تجمع السينمائيين المخضرمين بالسينمائيين الجدد الذين يدرسون بالجامعات أو تخرجوا حديثًا، ولا يعرفون كيفية البدء في المجال السينمائي، كما يحرص على عرض مجموعة مختارة من الأفلام العربية للجمهور اللبنانى.