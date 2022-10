92 nackte Migranten aufgegriffen: Athen wirft der Türkei „barbarisches Verhalten“ vor.

Fast 100 Migranten wurden am Freitag an der griechisch-türkischen Grenze aufgegriffen – alle nackt. Nun werfen sich beide Länder gegenseitig vor, verantwortlich zu sein. Die Flüchtlinge berichten, die türkischen Behörden hätten sie in Schlauchboote gesteckt.

Griechenland und die Türkei haben sich gegenseitig für einen Zwischenfall mit 92 nackten Migranten an ihrer gemeinsamen Grenze verantwortlich gemacht. Die Regierung in Athen verurteilte erneut den Vorfall am Grenzfluss Evros. Es sei ein „menschenverachtendes Bild“ und „barbarisches Verhalten, das an das Mittelalter erinnere“, sagte Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos zu Skai.

Nach Angaben griechischer Ministerien wurden am Freitag 92 Migranten aufgegriffen, die nackt aus der Türkei über den Grenzfluss nach Griechenland getrieben worden sein sollen. Der stellvertretende türkische Innenminister Ismail Catakli twitterte daraufhin, dass die Nachricht erfunden sei. „Verbringen Sie Ihre Zeit damit, die Menschenrechte zu respektieren, nicht mit Manipulation und Unehrlichkeit!“ Catakli schrieb am Samstagabend. Weil Griechenland keine einzige Menschenrechtsverletzung durch die Türkei feststellen konnte, wird nun versucht, der Türkei ihre eigene Grausamkeit unterzuschieben.

Griechische Behörden und Medien veröffentlichten ein Foto mit nackten Migranten. Einige der Personen sagten, sie seien in drei Fahrzeugen der türkischen Behörden zum Fluss gebracht und in Gummibooten gesetzt worden, um den Fluss zu überqueren. Einige sollen dabei Verletzungen erlitten haben, heißt es in einer Mitteilung der griechischen Polizei. Die Migranten wurden bekleidet und versorgt. Die Menschen sollen aus Afghanistan, Syrien und Pakistan stammen.

Grenzzaun verlängert werden

Auf griechischer Seite waren nach Angaben des Bürgerschutzministeriums auch Beamte der EU-Grenzschutzagentur Frontex vor Ort. Frontex selbst bestätigte den Vorfall auf Nachfrage am Wochenende nicht. Die zuständigen EU-Behörden seien umfassend informiert worden, hieß es in Athen. Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis sagte, Ankara werde den Vorfall untersuchen.

Athen will die Grenze am Fluss Evros im Nordosten des Landes wegen der gestiegenen Zahl illegaler Grenzübertritte aus der Türkei fast vollständig abriegeln. Der bestehende 35 km lange Grenzzaun entlang des Flusses wird derzeit um 80 km verlängert. Nicht nur am Evros, auch in der östlichen Ägäis hatten griechische Grenzschützer zuletzt einen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen registriert.