90 dagen verloofde sterren Shaeeda Sween En Bilal Hazziez hebben een verwoestend verlies geleden tijdens hun reis om een ​​gezin te stichten.

“Het is met pijn in het hart dat we het nieuws van onze recente miskraam delen”, schreef het paar in een Instagram-bericht van 17 februari. “We waren dolblij dat we ons eerste kind samen verwachtten, maar helaas was het op dit moment niet de bedoeling.”

Shaeed en Bilal plaatsten een foto van zichzelf in het ziekenhuis en een afbeelding van een positieve zwangerschapstest en bedankten familie en vrienden voor hun “vriendelijke woorden en gebaren” in deze moeilijke tijd.

“Terwijl we nog steeds rouwen en dit verlies verwerken, weten we dat terwijl we plannen en zoals G’d plannen, G’d de beste planner is”, vervolgden ze. “Deze ervaring heeft ons dichter bij elkaar gebracht als man en vrouw en aan de positieve kant zijn we G’d dankbaar dat we zwanger kunnen worden. We putten ook troost uit de wetenschap dat we niet alleen zijn. We zijn dankbaar voor de gemeenschap van steun die ons omringt, en we weten dat we op elkaar zullen blijven leunen tijdens deze reis.”