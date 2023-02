CNN

—



Negen jongens en meisjes onder de 18 jaar raakten gewond bij een schietpartij in een benzinestation in Columbus, Georgia, waaronder een 5-jarige jongen die vrijdagavond werd getroffen door geweervuur ​​terwijl hij daar met een familielid was, aldus de autoriteiten.

Het geweervuur ​​brak uit toen een groep minderjarigen die een nabijgelegen feest bijwoonden, kort na 22.00 uur ruzie kregen en naar de parkeerplaats van het Shell-tankstation gingen, zei politiechef Freddie Blackmon van Columbus zaterdag.

Zeven jongens en twee meisjes liepen bij het incident niet-levensbedreigende verwondingen op, zei Blackmon tijdens een persconferentie op zaterdag. Vier van de gewonden zijn al uit het ziekenhuis ontslagen, voegde hij eraan toe.

Blackmon zei dat de oudste gewonde 17 jaar oud was en de jongste was de 5-jarige jongen.

Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de ruzie. Blackmon zei dat er geen aanwijzingen waren dat de gewonde 5-jarige het doelwit was.

Het is ook onduidelijk wie het vuur opende, hoeveel wapens erbij betrokken waren en hoeveel schoten er werden afgevuurd.

Sommige getuigen die ter plaatse waren, werken samen met de politie, anderen niet, zei Blackmon.

Blackmon moedigde ouders aan om informatie van hun kinderen te krijgen als ze bij de schietpartij waren en deze met de politie te delen. Het is onduidelijk of de ouders van de minderjarigen bij het benzinestation waren toen er werd geschoten, zei hij.

Er zijn zaterdagmiddag geen aanklachten aangekondigd en niemand is geïdentificeerd, gezien de leeftijden van de betrokkenen.

Dergelijke gevallen worden niet getolereerd, zei Blackmon.

“Zoals ik altijd zeg, is onze hele gemeenschap nodig om wapengeweld in onze stad te bestrijden. Vooral als het om kinderen gaat, ‘zei Blackmon. “Het neemt ons hele dorp in beslag. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid, want dit soort gevallen raakt ons allemaal.”

De burgemeester van Columbus, Skip Henderson, noemde de schietpartij “bijzonder gruwelijk en bijzonder verontrustend”, gezien de leeftijden en het aantal betrokkenen.

“Onze gebeden zijn bij al deze jonge mensen die gewond zijn en zeker bij al hun families”, zei Henderson. “Hoewel we zo gelukkig zijn en God dankbaar zijn dat niemand het leven heeft verloren, heeft het die nacht veel levens veranderd van die kinderen en de mensen die voor hen moesten zorgen.”