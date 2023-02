9 in den Niederlanden, Belgien wegen Explosionen deutscher Geldautomaten festgehalten

BERLIN (AP) – Neun Männer, die verdächtigt werden, an der Sprengung von Dutzenden von Geldautomaten in Deutschland und dem Diebstahl von etwa 5,2 Millionen Euro (fast 5,7 Millionen US-Dollar) beteiligt gewesen zu sein, wurden in den Niederlanden und Belgien festgenommen, teilten die deutschen Behörden am Donnerstag mit.

Die Festnahmen erfolgten am Montag bei Razzien in 16 Liegenschaften in den beiden Nachbarländern, teilten Staatsanwaltschaften und Polizei in den süddeutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg mit.

Die Verdächtigen sind zwischen 25 und 41 Jahre alt und niederländische, marokkanische, afghanische, türkische und rumänische Staatsangehörige mit Wohnsitz in den Niederlanden oder Belgien, teilten die Behörden mit. Deutsche Staatsanwälte fordern ihre Auslieferung. Die Ermittler suchen noch nach drei weiteren mutmaßlichen Komplizen.

Die 52 Explosionen an Geldautomaten in Deutschland, alle bis auf einen in den beiden Südstaaten, begannen im November 2021 und dauerten bis zum 19. Januar. Sie fanden meist tief in der Nacht statt.

Die Täter verursachten einen geschätzten Schaden von mehr als 6,7 Millionen Euro, mehr als der Gesamtwert des Bargeldes, das sie durch die Sprengung der Maschinen, in denen es enthalten war, gestohlen hatten.

