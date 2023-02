REGIO KYIV, OEKRAÏNE – JANUARI 18, 2023 – Directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap Rafael Mariano Grossi is te zien in de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne op 1 januari (Ruslan Kaniuka/Ukrinform/NurPhoto/Shutterstock)

De directeur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, Rafael Grossi, heeft donderdag in Moskou gesprekken gevoerd met het hoofd van het Russische staatsbedrijf voor kernenergie, Rosatom.

“De discussie concentreerde zich op kwesties die verband houden met het waarborgen van de nucleaire en fysieke nucleaire veiligheid van de Zaporizhzhia (kerncentrale)”, aldus een verklaring van Rosatom.

Het hoofd van Rosatom, Alexey Likhachev, “informeerde de directeur-generaal van de IAEA over de stappen die de Russische zijde op dit gebied neemt, evenals over maatregelen die gericht zijn op het waarborgen van comfortabele sociale en leefomstandigheden voor werknemers van de fabriek en hun gezinsleden ”, aldus de verklaring.

“Bovendien werden kwesties van huidige en toekomstige samenwerking tussen Rusland en de IAEA op andere gebieden aangestipt. De partijen bevestigden de overeenkomst om de contacten voort te zetten”, aldus de verklaring.

Enige context: Zaporizhzhia is met zijn zes reactoren de grootste kerncentrale van Europa.

De IAEA fungeert als de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties en heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid geuit over de dreiging van een nucleair ongeval in de Zaporizhzhia-fabriek sinds Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel en de controle over de faciliteit overnam.

Volgens de Oekraïense premier Denys Shmyhal heeft Grossi Oekraïne verzekerd dat het IAEA Rusland nooit zal erkennen als de eigenaar van de fabriek in Zaporizhzhia. Grossi beloofde ook een voortdurende aanwezigheid van de IAEA in alle kerncentrales van Oekraïne.

Wat Oekraïne zegt: Shmyhal heeft geëist dat de controle over de Zaporizhzhia-faciliteit wordt teruggegeven aan de Oekraïense autoriteiten, plus een “volledige terugtrekking” van Russische troepen en Rosatom-personeel uit de fabriek.

Afgelopen herfst, toen de troepen van Moskou hun greep op de faciliteit verstevigden, beweerde het Oekraïense leger dat fabrieksmedewerkers werden onderworpen aan “morele en psychologische druk”. Volgens Oekraïne waren sommigen gedwongen om Russische paspoorten aan te vragen en arbeidsovereenkomsten met Rosatom te ondertekenen.

Yulia Kesaieva en Lauren Kent van CNN hebben bijgedragen aan dit rapport.