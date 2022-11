9/11 und was uns der Krieg gegen den Terror über Covid lehrt

Anmerkung der Redaktion: Jonah Bader ist CNN Associate Producer bei Fareed Zakaria GPS. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Lesen Sie mehr Meinung bei CNN.





CNN

—



Wenn wir uns an die Tragödie des 11. September erinnern und die Tausenden ehren, die ihr Leben verloren haben, befinden wir uns inmitten einer weiteren Tragödie. Mehr als 191.000 Amerikaner sind an Covid-19 gestorben, und bis Ende des Jahres könnten noch einmal so viele sterben.

Obwohl die gegenwärtige Situation in vielerlei Hinsicht anders ist, bietet der Krieg gegen den Terror ein nützliches Modell für die kommenden Jahre. Angesichts der vielen Fallstricke dieser Bemühungen sollten wir dennoch von seinem Beispiel lernen und uns für einen weiteren langfristigen Kampf wappnen, unsere Regierungsbehörden stärken und die internationale Gemeinschaft in einer konzertierten Kampagne gegen diese gemeinsame globale Bedrohung zusammenbringen.

Dschihadistische Entführer scheinen wenig mit der mikroskopisch kleinen Bedrohung gemein zu haben, der wir heute ausgesetzt sind. Das eine ist das schlimmste menschliche Übel, das andere ein bloßes Päckchen genetischen Materials. Aber sowohl Terroristen als auch Viren sind winzige Akteure, die eine mächtige Zivilisation in die Knie zwingen können.

Beide Bedrohungen sind dezentral strukturiert, was es unmöglich macht, ihnen einen einzigen entscheidenden Schlag zu versetzen. Sie breiten sich unbemerkt über riesige Netzwerke aus und sind schwer zu erkennen und noch schwerer zu besiegen.

Die Invasion Afghanistans im Jahr 2001 beraubte Al Qaida schnell ihrer Festung, aber der Sieg war flüchtig. Die Gruppe formierte sich in Pakistan neu und wie eine Hydra sprossen viele Köpfe auf der ganzen Welt – im Jemen, in Syrien, in Nordafrika und am berüchtigtsten im Irak.

Der irakische Ableger würde zu seiner eigenen unabhängigen Organisation ISIS heranwachsen, einem „Krebsgeschwür“, das Präsident Obama zu „ausrotten“ versprach. Doch als die USA und ihre Verbündeten das Kalifat unter Präsident Trump besiegten, hatte der Krebs bereits in andere Länder wie Afghanistan und die Philippinen metastasiert (ganz zu schweigen davon, dass große Überreste der Gruppe überlebten und weiterhin im Irak und in Syrien operieren ).

Auch die Covid-19-Pandemie war ein andauerndes Whack-a-Mole-Spiel. Als China das Virus unter Kontrolle bekam, hatte es sich bereits nach Europa ausgebreitet. Als Europa es unter Kontrolle bekam, hatte es sich bereits auf die Vereinigten Staaten ausgebreitet. Der Ausbruch in New York löste weitere Ausbrüche in Bundesstaaten im Süden und Westen aus. Orte, die das Virus gezähmt hatten, erlebten neue Schübe, sogar in Neuseeland, wo es zeitweise mehr als 100 Tage ohne einen einzigen Fall einer Übertragung durch die Gemeinschaft gab.

Jeder scheint zu glauben, dass ein Impfstoff die Krise auf magische Weise lösen wird. Es wird sicherlich helfen, aber bedenken Sie, dass Menschen im Laufe der Geschichte nur zwei Krankheiten ausgerottet haben, selbst wenn es Impfstoffe gibt. Zum einen können Viren mutieren, weshalb jedes Jahr ein neuer Grippeimpfstoff hergestellt werden muss. Ein unwirksamer Impfstoff, der übereilt auf den Markt gebracht wird, wie es bei Russlands Impfstoff der Fall sein könnte, könnte tatsächlich Mutationen fördern, haben einige gewarnt.

Selbst im Falle eines sicheren und wirksamen Impfstoffs wird die Aufnahme bei weitem nicht überall sein, da Impfschutzmittel Hilfe und Trost bieten zum „unsichtbaren Feind“. Milliarden von Menschen in Entwicklungsländern könnten Schwierigkeiten haben, Zugang zum Impfstoff zu erhalten. Selbst wenn die USA eine kritische Masse ihrer Bevölkerung impfen, könnte die Pandemie in weiten Teilen der Welt wüten und mehr Möglichkeiten für Mutationen bieten. Tiere können als Reservoir für das Virus dienen und möglicherweise Menschen mit einem anderen Stamm erneut infizieren. Kurz gesagt, wie Sarah Zhang in The Atlantic schreibt: „Dieses Virus wird niemals verschwinden.“

Das bedeutet nicht, dass die Gesellschaft für immer geschlossen werden muss. Die Grippe ist im Laufe der Zeit zu einer beherrschbaren Krankheit geworden (wenn auch ziemlich tödlich). Dennoch befinden wir uns in den frühen Tagen des Coronavirus und es liegt ein langer Weg vor uns. Erinnern Sie sich daran, dass Präsident Bush nach den Anschlägen vom 11. September versprochen hat, „jede Ressource, die uns zur Verfügung steht, … auf die Zerstörung und Niederlage des globalen Terrornetzwerks auszurichten“, und warnte davor, dass dies „eine langwierige Kampagne sein würde, wie wir sie noch nie erlebt haben .“

Im Gegensatz dazu besteht Präsident Trump weiterhin darauf, dass das Virus einfach „verschwinden“ oder „verschwinden“ wird. Diese Haltung verheißt nichts Gutes für die zukünftige Entschlossenheit und Bereitschaft Amerikas, insbesondere wenn die Zerstörung von Lebensräumen, der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und der globale Reiseverkehr die Voraussetzungen für weitere Pandemien schaffen.

Seit Präsident Bush 2001 den Krieg gegen den Terror begann, haben die USA nur wenige größere Angriffe erlitten. Das liegt nicht daran, dass die Bedrohung durch den Terrorismus verschwunden wäre. Sie ist das Produkt aktiver Wachsamkeit eines nach dem 11. September verstärkten nationalen Sicherheitsapparats. Es ist das Ergebnis von Partnerschaften mit Ländern auf der ganzen Welt, dem Austausch von Informationen und der Ausbildung lokaler Streitkräfte.

Um den langfristigen Kampf gegen Covid-19 und andere auftretende Pandemien zu gewinnen, sind in ähnlicher Weise Investitionen in die inländischen Gesundheitsbehörden, die Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschaftlern bei der Forschung und die Zusammenarbeit mit anderen Ländern erforderlich, um neue Ausbrüche zu verhindern und zu bewältigen. So wie internationale Organisationen dabei geholfen haben, die Flughafensicherheit zu koordinieren und die Terrorismusfinanzierung zu unterbinden, werden globale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Virus spielen.

Natürlich wurden während des Krieges gegen den Terror schwerwiegende Fehler begangen. Die USA verzerrten Geheimdienstinformationen, um einen damit zusammenhängenden Auftrag im Irak zu rechtfertigen, und entschieden sich dann trotz des heftigen Widerstands der Vereinten Nationen für eine Invasion. Es tötete unschuldige Zivilisten in Kriegsgebieten. Terrorverdächtige wurden auf unbestimmte Zeit inhaftiert und gefoltert, und ihre eigenen Bürger wurden einer aufdringlichen Überwachung und der Erstellung von Rassenprofilen unterzogen.

Diese Schritte waren im Allgemeinen kontraproduktiv – sie züchteten tatsächlich Terrorismus, destabilisierten den Nahen Osten, untergruben Amerikas Ansehen in der Welt und verletzten das Vertrauen der Amerikaner in die Regierung.

Die Reaktion geriet außer Kontrolle, wie der Zytokinsturm, der so viele Covid-19-Patienten tötet. Leider könnte etwas Ähnliches erneut passieren, da die USA einen Weg einschlagen, die öffentlichen Gesundheitsbehörden zu politisieren, Handelskriege um medizinische Versorgung zu beginnen und sich aus internationalen Organisationen zurückzuziehen. Das neue Schreckgespenst ist nicht Saddam Hussein, sondern der chinesische Präsident Xi Jinping, und trotz aller Fehler Pekings täten die USA gut daran, einen neuen Kalten Krieg mit China zu vermeiden, der sich zu einer größeren Katastrophe als dem Irak-Krieg entwickeln könnte.

Der andere große Fehler des Krieges gegen den Terror war Vernachlässigung, und zwar in zweierlei Hinsicht. Man gab der Kriegsmüdigkeit nach, hauchte damit Gegnern wie den Taliban neues Leben ein und ließ Gruppen wie ISIS aufblühen. Diese Art von Nachlässigkeit war Amerikas Todsünde während der Pandemie. Die zweite Art der Vernachlässigung war das Versäumnis, andere Probleme anzugehen, da die Anti-Terror-Offensive in unnötige Richtungen ging und Aufmerksamkeit und Ressourcen verschlang, die in Bildung, Infrastruktur, Klimawandel, Cybersicherheit und ja, Pandemievorsorge hätten gelenkt werden können.

In Anbetracht dieser warnenden Geschichte müssen wir sicherstellen, dass der Krieg gegen Covid Amerika nicht von seinen anderen dringenden Herausforderungen ablenkt. In Wahrheit hängen viele dieser Probleme miteinander zusammen. Eine Gesellschaft mit besseren Schulen, einer erschwinglicheren Gesundheitsversorgung und einer saubereren Umwelt wird keine so leichte Beute für einen Virus sein.

Die Aufgabe muss vor allem darin bestehen, unsere nationalen Spaltungen zu heilen. Was vor 19 Jahren klar war und was heute klar ist, ist, dass Einigkeit die stärkste Waffe in Amerikas Arsenal ist.