8,9 Millionen sahen Argentinien-Mexiko auf Telemundo Deportes

Es war das Spiel, auf das sich die Führungskräfte von Telemundo Deportes vor der Weltmeisterschaft 2022 am meisten gefreut hatten. Argentinien gegen Mexiko. Und es hat uns nicht enttäuscht. So sehr, dass 8,9 Millionen über Telemundo, Peacock und die Streaming-App von Telemundo einschalteten, um den unglaublichen 2:0-Sieg für Argentinien zu sehen.

Das Duell zwischen Argentinien und Mexiko war ein Traum für die Führungskräfte von Telemundo. Das beliebteste Team in Nordamerika gegen das Team mit Messi aus Südamerika. Darüber hinaus wurde das Spiel auf FOX Sports aufgrund von Programmierkonflikten auf FS1 statt auf FOX positioniert.

Argentinien-Mexiko ist ein Rekordbrecher in den Vereinigten Staaten

Argentinien hat gegen Mexiko drei Rekorde in den Vereinigten Staaten gebrochen:

Es ist das meistgesehene Sportereignis in der Geschichte von Telemundo. Telemundo wurde 1984 gegründet. Meistgesehenes Spiel der WM-Gruppenphase aller Zeiten in den Vereinigten Staaten. Meistgestreamtes WM-Spiel aller Zeiten mit mehr als 2 Millionen Zuschauern.

Wie viele der Zuschauer englischsprachig waren, ist unbekannt, aber das muss sicherlich auch ein Faktor gewesen sein.

Das Spiel Argentinien-Mexiko am Samstag ist das erste WM-Spiel, das zwei Millionen Zuschauer mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl (AMA) von 2,08 Millionen Zuschauern auf den Streaming-Plattformen Peacock und Telemundo übertrifft und den bisherigen Rekord des Spiels Mexiko gegen Polen am Dienstag (1,35 Millionen) übertrifft ).

Der Streaming-Erfolg hat Peacock seit Beginn des Turniers jeden Tag auf den ersten Platz im App Store für kostenlose iOS-Apps getrieben, wobei die Telemundo Deportes-App oft in die Top 5 vordrang.

Die WM-Zuschauerzahlen sind gestiegen

An sieben Tagen erreicht die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 durchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauer für 24 Spiele, 24 % mehr als beim Turnier 2018 (2,1 Millionen), das im Sommer in Russland stattfand.

Während des Spielfensters Argentinien-Mexiko (13:30-16:00 Uhr ET) belegte Telemundo unabhängig von der Sprache insgesamt den ersten Platz in Los Angeles, New York, Miami, Houston und San Francisco und die Nummer 1 in Spanisch -sprachiges Fernsehen in Dallas, Chicago, Phoenix, Orlando, Sacramento, Tampa, Philadelphia, Washington, DC, Boston und Atlanta.