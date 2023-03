Erneut sterft bij een Einsatz der Israëlische Armee zoekt Palästinenser. In West-Jordanië heeft de Truppe een grote mate van aandacht voor, onder de Opfern sein soll. Seit Jahresbeginn sind bereits 85 Menschen op beide Seiten getötet.

Het is een Israëlische militaire eenheid in de stad in het noordoostelijke deel van West-Jordanië, zonder dat de mening van de Palästinenser getötet is. Als het palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, alle hoge tödliche Schussverletzungen erlitten. 26 weitere Palästinenser seien zudem worden verletzt. Drei Menschen schwebten in Lebensgefahr, darunter zwei 16 Jahre alte Jugendliche. Die Getöteten waren den Angaben nach zwischen 22 en 49 Jahre alt.

Nach Angaben der Armee war auch der Palästinenser, der für onen todlichen Anschlag auf zwei Israelische Brüder in Huwara Ende Februar verantwortlich sein soll, unter den Opfern. Die Sicherheitskräfte hätten “elimineert de abscheulichen terroristen”, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu nach Angaben seines Büros. “Wie ich immer wieder gesagt habe: Wer unsschadet, wird den Preis zahlen.”

71 Palästinenser sterben seit Jahresbeginn

Die Lage in Israël en de palästinensischen Gebieten is soms langgerekt. Seit Beginn des Jahres wurden 13 Israëli’s en een Oekraïne in palästinensischen Anschlägen getötet. Ik heb een tijdslimiet van 71 Palästinenser ums Leben – sie wurden etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee of bei eigenen Anschlägen getötet.

Israel hatte 1967 das Westjordanland en Ost-Jeruzalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 Israëlische Siedler. Die Palästinenser bonenpruchen die Gebiete für einen eigenen Staat.