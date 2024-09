Das Kernkraftwerk Three Mile Island, das 1974 („Block 1“) und 1978 („Block 2“) in Betrieb genommen und 2019 endgültig stillgelegt wurde,das 1979 eine Kernschmelze erlitt, wird nun wieder in Betrieb genommen. Wie die Betreibergesellschaft Constellation Energy Wie angekündigt, wird Reaktor 1 20 Jahre lang Energie für die KI-Bemühungen von Microsoft liefern.

Das Kernkraftwerk Three Mile Island („TMI“) stellt den größten Atomunfall in der US-Geschichte dar, und dennoch geht das auf der gleichnamigen Insel im Susquehanna River im Dauphin County, Pennsylvania, gelegene Atomkraftwerk für den „größten Stromabnahmevertrag“ in der gesamten Unternehmensgeschichte des Betreibers wieder ans Netz.

Wie Constellation Energie auf seiner Website erklärt Wie das Unternehmen bekannt gab, wird Reaktor 1, der als Crane Clean Energy Center („CCEC“) betrieben wird, bis zu 835 Megawatt „emissionsfreie“ Energie für Microsofts sehr ehrgeizige Bemühungen im Bereich der künstlichen Intelligenz liefern.

Constellation Energy unterzeichnet seinen bislang größten Stromabnahmevertrag mit Microsoft, der den Wiederanlauf des Kraftwerks Three Mile Island Nr. 1 ermöglichen wird (…) (…) das jahrzehntelang am Netz bleiben wird, das 835 Megawatt CO2-freie Energie ins Netz einspeisen wird, das 3.400 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen wird, und das mehr als drei Milliarden Dollar an staatlichen und bundesstaatlichen Steuern generieren wird. – Konstellationsenergie –

Darüber hinaus gaben Microsoft, BlackRock, Global Infrastructure Partners („GIP“) und MGX die Gründung der Global AI Infrastructure Investment Partnership („GAIIP“) bekannt.

Heute haben BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft und MGX die Global AI Infrastructure Investment Partnership (GAIIP) zur Investition in neue und erweiterte Rechenzentren bekannt gegeben. Diese Infrastrukturinvestitionen sollen vor allem in den USA getätigt werden, um KI-Innovationen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln; der Rest soll in US-Partnerländern investiert werden. – Globale Investitionspartnerschaft für KI-Infrastruktur –

Ziel der Partnerschaft ist es, durch Zuschüsse, Subventionen und Kredite insgesamt 100 Milliarden US-Dollar für die US-KI-Infrastruktur bereitzustellen und das Leben der gesamten Menschheit zu verbessern.

Die Investitionen, die wir heute tätigen, sichern der gesamten Menschheit eine nachhaltigere, wohlhabendere und gerechtere Zukunft. – Globale Investitionspartnerschaft für KI-Infrastruktur –

Während in der EU und hierzulande noch diskutiert und reguliert wird, werden in den USA die Weichen für die (KI-)Zukunft gestellt. Wie bei Big Tech besteht auch hier wieder die Gefahr, dass Europa schon im Frühstadium der KI-Entwicklung abgehängt wird.

Das Crane Clean Energy Center soll bis 2028 voll betriebsbereit sein und direkt und indirekt bis zu 3.400 neue Arbeitsplätze schaffen sowie Steuereinnahmen von bis zu drei Milliarden US-Dollar generieren.

