Acht mensen kwamen om toen twee migrantensmokkelboten een strand van San Diego naderden en één kapseisde, zeiden de autoriteiten zondag.

“We hebben acht zielen verloren”, vertelde badmeesterchef James Gartland op een persconferentie, eraan toevoegend dat het “een van de ergste maritieme smokkeltragedies was die ik kan bedenken in Californië, zeker hier in de stad San Diego.”

Bemanningen waren aanvankelijk op zoek naar naar schatting zeven extra vermiste personen, maar Gartland voegde eraan toe dat verschillende migranten het strand mogelijk hebben verlaten tegen de tijd dat de teams ter plaatse arriveerden.

Meldingen van boten in moeilijkheden

San Diego Fire-Rescue zei in een verklaring dat een zoek- en bergingsoperatie zaterdagavond laat begon toen de afdeling telefoontjes ontving over vissersboten in nood voor de kust van Black’s Beach in de stad.

Het strand ligt ongeveer 24 kilometer ten noorden van het centrum van San Diego.

Een Spaanstalige 911-beller zei dat ze met acht mensen op een vissersboot was geweest die de kust had bereikt, maar dat er een andere boot met 8 tot 10 mensen aan boord was die was omgeslagen, aldus de verklaring.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse en vonden twee gekantelde panga-vissersboten en levenloze lichamen verspreid over een gebied van ongeveer 366 meter.

Dikke mist bemoeilijkte het zoeken naar extra slachtoffers.

Een kotter van de kustwacht kamde zondag vroeg het gebied uit en functionarissen hoopten helikopters in de lucht te krijgen als het weer verbetert, zei onderofficier Richard Brahm van de kustwacht.

Het was onduidelijk of er onder de overlevenden arrestaties waren verricht en de nationaliteit van de passagiers was onbekend.

Kleine boten, surfplanken gebruikt door smokkelaars

Ambtenaren zeiden dat panga’s – kleine open boten met buitenboordmotoren die worden gebruikt bij smokkeloperaties – daar vaak aan land komen.

Er zijn ook incidenten geweest waarbij migranten zwemmen of per surfplank reizen om de Verenigde Staten binnen te komen, zegt Eric Lavergne, supervisor speciale operaties bij de US Border Patrol in San Diego.

Lavergne zei dat dit een van de paar honderd migrantensmokkelevenementen was die dit fiscale jaar in zijn rechtsgebied werden geregistreerd, wat op schema ligt met het tempo van de afgelopen jaren.

Onder president Joe Biden is het aantal illegale overtochten enorm toegenomen, waarbij veel migranten zichzelf aangeven bij agenten van de grenspolitie en in de VS worden vrijgelaten om hun zaak voor de immigratierechtbank te zetten.

In mei 2021 kapseisde een volgepakte boot die werd gebruikt bij een mensensmokkeloperatie en brak uit elkaar langs de rotsachtige kust van San Diego, waarbij drie mensen om het leven kwamen en meer dan twee dozijn anderen gewond raakten.

Pandemische heerschappij weigerde asiel

Een regel die tijdens de COVID-19-pandemie is ingevoerd, ontzegt migranten de kans om asiel aan te vragen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Mexico heeft ermee ingestemd zijn onderdanen terug te nemen, samen met die van Honduras, Guatemala en El Salvador.

Als gevolg hiervan is de kans groter dat mensen uit die vier landen proberen gevangenneming te ontwijken, wetende dat ze waarschijnlijk zullen worden uitgezet.

Het einde van de Amerikaanse heerschappij is gepland op 11 mei.

