761.000 bij „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – Streaming & TV

Wien – Am Montag, 10 juli 2023, die ORF- „Liebesg’sschichten und Heiratssachen“ in een nieuw seizoen, in Durchschnitt sahen 761.000 op een markt van 34 Prozent die Porträts der eerste sechs von insgesamt 54 partnersuchenden Singles in ORF 2. In van 12- tot 29-jarigen en van 12-tot-49-jarigen hebben de marktjuwelen gewonnen bij 24 Prozent, laut ORF Bestwerte für eine Auftaktfolge: van 12-29 september 2010, van 12-49 september 2013.