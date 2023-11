Berkshire Hathaway von Warren Buffett meldete am Samstag ein weiteres hervorragendes Quartal, und der Mischkonzern gab bekannt, dass drei Viertel seines Aktienportfolios in nur fünf Namen gebunden waren. Der in Omaha ansässige Mischkonzern gab an, dass sich am Ende des dritten Quartals etwa 75 % des gesamten beizulegenden Zeitwerts auf fünf Unternehmen konzentrierten. Buffetts Moloch verzeichnete im dritten Quartal einen großen Investitionsverlust von 24,1 Milliarden US-Dollar, der größtenteils auf den Rückgang seines gigantischen Apple-Anteils zurückzuführen war. Die Aktien des iPhone-Herstellers fielen im Quartal um 11,7 %, wodurch der Wert der Berkshire-Beteiligung von mehr als 177,6 Milliarden US-Dollar auf 119 Milliarden US-Dollar sank. Die anderen vier Top-Beteiligungen blieben im letzten Quartal unverändert: American Express im Wert von 22,4 Milliarden US-Dollar, Bank of America im Wert von 34,2 Milliarden US-Dollar, Coca-Cola im Wert von 25,4 Milliarden US-Dollar sowie Chevron im Wert von 30 Milliarden US-Dollar. Der Wert der Chevron-Aktie stieg, da die Energieaktie im Laufe des Quartals aufgrund eines Anstiegs der Ölpreise um mehr als 7 % zulegte. Dennoch riet das „Orakel von Omaha“ den Aktionären, die vierteljährlichen Schwankungen im Aktienportfolio von Berkshire zu ignorieren. „Die Höhe der Anlagegewinne/-verluste in einem bestimmten Quartal ist normalerweise bedeutungslos und liefert Zahlen für Nettogewinne (-verluste) pro Aktie, die für Anleger, die kaum oder gar keine Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften haben, äußerst irreführend sein können“, sagte Buffett in einer Erklärung.