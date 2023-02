Eerste vergangene Woche verkündet Mercedes-Benz één milliardengewinn voor 2022. Gleichzeitig beantragt der Autokonzern Kurzarbeit für sein Werk in Bremen – 700 Mitarbeiter sollen im Marz and elf Tagen betroffen sein. Die Empörung is groot. Doch das Unternehmen weist die Kritik zurück.

Mercedes-Benz hat für sein Werk in Bremen Kurzarbeit beantragt. Het is de beste konzernsprecherin van de “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ). Laut Betriebsrat sind von Anfang März and etwa 700 Mitarbeiter über 11 Arbeitstage betroffen. Geïnspireerd door twee milliardengewinne, die der Konzern-vergangene Woche kan worden gegeben hat, stößt das auf Empörung: “Kurzarbeit und Milliardengewinne passa nicht zusammen”, zei Dennis Radtke, stellvertretender Vorsitzender van CDU-Sozialflügels, der Zeitung. Kurzarbeit solle eingesetzt werden, um Fachkräfte in schwierigen Zeiten im Unternehmen zu halten. “Het Gelderse recht voor de winstmaximalisatie van het gebruik, is niet duidelijk.”

Mercedes-Mitarbeiter is in de aanval gegaan Jahr nach Angaben zijn Konzernsprechers die een miljoen dollar hebben verdiend en een Kurzarbeitergeld hebben gewonnen. Er is een verteidigte den Konzern offensief tegen die kritiek: Das Kurzarbeitergeld werde aus Mitteln der Arbeitslosenicherung finanziert, en der sich Mercedes en seine Beschäftigten seit Jahrzehnten beteiligten. “Van 2010 tot maart 2020 heeft Mercedes-Benz de verkoop van het geld bezogen. In de afgelopen 10 jaar hebben de teams een aantal miljarden dollars verhandeld in de volledig losgemaakte werking.” Alles in een Ertragssteuern habe Mercedes im Jahr 2021 3,3 Milliarden Euro entrichtet, für das abgelaufene Jahr rechne man mit einer ähnlichen Größenordnung. Ein Großteil davon entfalle auf Deutschland.

Der Arbeitsmarktökonom en Chef des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit Simon Jäger kritisierte dat Datenlage bei der Kurzarbeit. “Wir fliegen da in Deutschland komplett blind, weil uns die Daten fehlen.” Het kan zijn dat de gewünschte verrijkingseffecten van een van de meest uiteenlopende toepassingen niet worden opgelost, en dat een echte locatie-effect optreedt, terwijl de Mitarbeiter nicht in andere unternehmen zich bevindt. “Er is een effect dat niet kan worden gewist, wie het grootste deel van de tijd”, klagt er.