tz Welt

Deel

Ein Chip als Zeichen, dass ein Anoniem Alkoholiker drei Jahre trocken ist. © Christoph Soeder/dpa

Jährlich sterben in Deutschland runderen 75.000 Menschen en Alcoholmissbrauch. Die Anomymen Alkoholiker beeten Auswege aus der Sucht an.

München – Das erste Glas stehen lassen – darum geht es den Anonymen Alkoholikern (AA). Die Interessengemeinschaft is de Anlaufstelle für Menschen, die mit dem Trinken aufhören wollen, aber auch für deren Angehörige. In Deutschland is het 70 Jahren. Das Jubiläum wollen die Anonymen Alkoholiker Ende März mit zwei großen Veranstaltungen begehen in München. Am Freitag bericht eten in München Betroffene von ihren Erfahrungen.

Dem Suchtmediziner Markus Backmund zufolge die in Deutschland bijna 75.000 Menschen door Alcohol, die Hälfte davon door Unfälle wie een Sturz auf dem Heimweg. Alkoholsucht is een goede Krankheit, stellte er duidelijk. Anders is het mogelijk dat Krebskranke ervoor zorgt dat Alkoholsüchtige zelf niet kan scheiden, ohne die Krankheit zu leben.

Bundesweit-bieten die Anonymen Alkoholiker regelmatig Treffen an. De eerste Treffen fan en demnach im november 1953 in München statt, als US-soldaten, die angehörten den anoniemen Alkoholikern, in een hotel van een Duitse AA-meeting zusterammenkamen. Der Sitz der Anonymen Alkoholiker bevindt zich in Gottfrieding in Niederbayern. dpa