ICH Im Bereich der Gesundheitstrends ist Ananassaft mehr als nur ein nostalgisches Grundnahrungsmittel aus der Kindheit; Es ist ein Kraftpaket mit vielen wichtigen Nährstoffen. Tatsächlich sind die Vorteile von Ananassaft weitreichend.

Während es Ananassaft schon seit Jahrzehnten gibt, reicht die Geschichte der Ananasfrucht noch viel weiter. Obwohl diese tropische Frucht angeblich schon seit der Antike verwendet wird, datieren die ersten historischen Beweise auf die Zeit vor etwa 3.000 Jahren. Ananas soll ihren Ursprung im Amazonas-Regenwald in Südamerika haben, wo die Einheimischen sie als Nahrung, Medizin und sogar zum Werkzeugbau verwendeten.

Heute sehen Sie, dass Sie in praktisch jedem großen Supermarkt im ganzen Land Ananas finden – und auch den dazugehörigen Saft. Wenn Sie es jedoch lieber selbst machen möchten, können Sie es entweder mit einem Extraktionsgerät wie einem Entsafter oder einem Hochleistungsmixer herstellen. Eine reife Ananas ergibt einen vollkommen süßen, aber dennoch säuerlichen Saft. Wenn jedoch eine Ananas entsaftet wird, bevor sie vollständig reif ist, ergibt sich ein kräuselnd säuerlicher Geschmack – obwohl beide die gleiche schöne hellgoldene Farbe haben.

Aber Ananassaft hat noch viel mehr zu bieten als nur köstlichen Geschmack und herrliche Farbe, denn er steckt voller gesundheitlicher Vorteile. Dies ist den beeindruckenden Nährstoffen zu verdanken, die es enthält, darunter Kupfer, Mangan, Kalium, Magnesium, Folsäure, Thiamin sowie die Vitamine B6, C und A. Darüber hinaus finden Sie auch bestimmte bioaktive Pflanzenstoffe, darunter Beta-Carotin und Bromelain. ein Enzym, das dafür bekannt ist, die Verdauung zu unterstützen, das Immunsystem zu stärken und Entzündungen zu bekämpfen. Diese Nährstoffe führen zu einigen sehr beeindruckenden Gesundheitsvorteilen. Hier sind einige der bemerkenswertesten Vorteile von Ananassaft:

7 Vorteile von ziemlich süßem Ananassaft

1. Stärkt die Gesundheit des Immunsystems

„Ananassaft ist eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin C, von dem bekannt ist, dass es die Funktion des Immunsystems unterstützt“, sagt Sarah Hester, MS, RD, eine in North Carolina ansässige registrierte Ernährungsberaterin. Und während das im Ananassaft enthaltene Vitamin A auch als starkes immunstärkendes Antioxidans im Körper wirkt, hat das im Saft enthaltene Bromelain eine noch stärkere Wirkung auf das Immunsystem. Tatsächlich gilt Bromelain als weitgehend antikarzinogener Wirkstoff. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass es auch besonders wirksam gegen Mesotheliome, Eierstockkrebs und Magen-Darm-Krebs, einschließlich Darmkrebs, ist.

2. Unterstützt die Gesundheit des Verdauungssystems

Das im Ananassaft enthaltene Bromelain ist außerdem äußerst wirksam bei der Unterstützung der Verdauung. „Bromelain ist ein starkes Enzym, dessen Aufgabe es ist, Proteine ​​abzubauen“, erklärt Hester. Dies bedeutet, dass dieser beliebte Saft ein toller Digestif nach einer großen Mahlzeit oder die perfekte Ergänzung zu Marinaden für Fleisch sein kann. „Der Bromelaingehalt von frischem Ananassaft macht ihn tatsächlich zu einem großartigen Zartmacher“, erklärt Hester. Wenn Ananassaft mit einem Mixer zubereitet wird, bleibt außerdem ein Teil seines Ballaststoffgehalts erhalten, was Ihnen hilft, die Verdauung regelmäßig zu halten.

3. Fördert die Herzgesundheit

Dank des enthaltenen Magnesiums und Kaliums trägt dieser unwiderstehliche Saft auch zur Optimierung der Herzgesundheit bei. Dies liegt daran, dass beide Mineralien Elektrolyte sind, die zur Aufrechterhaltung eines gesunden Herzrhythmus beitragen. Darüber hinaus wird Kalium auch mit der Senkung von Bluthochdruck in Verbindung gebracht, einem häufigen Problem für die Herzgesundheit.

4. Fördert die Gesundheit der Atemwege

Durch die Kombination von Vitamin C und Bromelain im Ananassaft trägt dieser Familienliebling auch zur Verbesserung der Gesundheit der Atemwege bei. Ein Artikel veröffentlicht in der BMJ fanden heraus, dass Vitamin C dazu beitragen kann, die Häufigkeit mittelschwerer bis schwerer Asthmaanfälle zu reduzieren. Unterdessen entdeckte eine ältere Studie, dass Bromelain therapeutische Vorteile gegen allergische Atemwegserkrankungen hat. Und auch wenn Sie nicht unbedingt an diesen Erkrankungen leiden müssen, sind diese Informationen ein gutes Zeichen für diejenigen von uns, die mit entzündlichen Erkrankungen der Atemwege zu kämpfen haben – vom gewöhnlichen Husten bis hin zu saisonalen Allergien.

5. Kann die Hautgesundheit verbessern

Viele von uns sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Hautgesundheit zu optimieren, und Ananassaft könnte Ihr nächstes Hautgeheimnis sein. Dies ist dem Vitamin C, Mangan und Beta-Carotin zu verdanken, die in diesem süßen, aber sauren Saft enthalten sind. Vitamin C unterstützt bekanntermaßen die Kollagenproduktion – der Schlüssel zu strahlender, elastischer Haut. Gleichzeitig wird Mangan für die Bildung der Aminosäure Prolin benötigt, die eine weitere wichtige Rolle bei der Kollagenbildung spielt. Darüber hinaus kann Beta-Carotin der Haut einen natürlichen Schutz vor ultraviolettem (UV) Licht bieten und so helfen, Sonnenschäden vorzubeugen.

6. Reduziert Entzündungen

Das im Ananassaft enthaltene Bromelain ist außerdem ein sehr starkes entzündungshemmendes Mittel. So sehr, dass es in Europa häufig zur Behandlung von Entzündungen und Schwellungen nach Operationen sowie zur Beschleunigung der Wundheilung eingesetzt wird. Aufgrund dieser Vorteile wird Bromelain häufig zur Behandlung chronisch entzündlicher Erkrankungen wie Arthrose eingesetzt.

7. Fördert die Gesundheit der Augen

Ananassaft kann auch die Gesundheit unserer Augen verbessern. Dies ist auf die enthaltenen Vitamine A, C und Beta-Carotin zurückzuführen. Eine Querschnittsstudie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Vitamin C vor Kataraktbildung schützt, während sowohl Vitamin A als auch Beta-Carotin bekanntermaßen sowohl die allgemeine Augengesundheit als auch die Symptomlinderung bei altersbedingten Augenerkrankungen wie Makuladegeneration unterstützen.

Möglichkeiten, Ananassaft zu genießen

Wenn Sie im Laden Ananassaft kaufen, achten Sie auf möglichst wenig verarbeitete Sorten, da eine Standardverarbeitung die Menge an Bromelain und die Mikronährstoffaktivität im Endprodukt erheblich reduzieren kann. Außerdem enthalten viele dieser haltbaren Ananassäfte Zuckerzusatz, der aufgrund der entzündungsfördernden Eigenschaften dieses Zusatzstoffs die allgemeine Gesundheit beeinträchtigt. Wenn Sie eine Marke für gekühlten Ananassaft finden, ist dies immer vorzuziehen, da dies normalerweise ein gutes Zeichen dafür ist, dass der Saft frisch ist.

Allerdings „ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Säfte Produkte sind, die nicht die Ballaststoffe enthalten, die in der gesamten Nahrung vorhanden waren“, sagt Hester. „Ballaststoffe sind eine hilfreiche Substanz in pflanzlichen Lebensmitteln, die dazu beiträgt, unser Verdauungssystem in Ordnung zu halten und unseren Blutzuckerspiegel auszugleichen.“

Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, diesen Saft zu Hause zuzubereiten, können Sie durch die Verwendung eines Mixers dazu beitragen, einen Teil dieses Ballaststoffverlusts zu verhindern, da Sie die gesamte Frucht verzehren. Während dies bei einem Entsafter nicht der Fall ist, können Sie einen Teil der Ananasfaser wieder in Ihre Ernährung aufnehmen, indem Sie das Fruchtfleisch in Backwaren, Haferflocken und sogar Müsli verwenden.

Und als ob wir es brauchten mehr Gründe, Ananassaft zu lieben, es gibt so viele Verwendungsmöglichkeiten für ihn in der Küche. Ananassaft eignet sich perfekt als Cocktail- oder Mocktail-Mixer sowie als Ergänzung zu Marinaden, Saucen, Suppen, Eintöpfen, Pfannengerichten und Reisgerichten.

Während ganze Ananas ein großartiger Snack voller sättigender Ballaststoffe ist, ist Ananassaft aufgrund seiner vielfältigen gesundheitlichen Vorteile auch eine hervorragende Ergänzung für einen gesunden Lebensstil – und außerdem ist er absolut köstlich.