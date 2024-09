In Deutschland gibt es eine ganze Reihe sogenannter Lost Places, also Orte, an denen Verfall herrscht oder die nicht mehr genutzt werden, aber außergewöhnliche Einblicke bieten. Um manche dieser Orte ranken sich mehr Legenden als Pflanzen, andere wiederum haben eine lange und spannende Geschichte.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Wir stellen euch sieben Orte in Deutschland vor, an denen ihr in die Vergangenheit eintauchen und neben nostalgischen Gefühlen auch Gänsehaut erleben könnt.

1. Von der Heydt-Turm in Wuppertal

Der Von der Heydt-Turm steht im Königshöhenwald auf dem Kiesberg und wirkt wie ein Burgrest oder ein Relikt aus einem Märchen. Man muss schon gezielt danach suchen, um ihn zwischen den Bäumen zu finden, die ihn mittlerweile überragen. Er wurde 1892 eingeweiht und diente als Aussichtsturm für die Wuppertaler Bürger.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Der Turm ist seit 1978 wegen baulicher Mängel gesperrt und wurde 1987 zum Denkmal erklärt. Der Renaissanceturm ist 20 Meter hoch – und bot früher von seiner Aussichtsplattform einen tollen Ausblick auf die Stadt und das Umland. Heute würde der Blick bis in die umliegenden Baumwipfel reichen.

Von-der-Heydt-Turm: Ein Ausflugsziel mit märchenhaftem Charakter. Quelle: imago/blickwinkel

2. Der Bunkerkomplex Oberland auf Helgoland

90 Stufen führen hinab in den 18 Meter tiefen Tunnelbunker. Der weiße Anstrich der Bunkerwände bröckelt, es ist feucht. Auf Helgoland finden Reisende nicht nur Strand und Robben, sondern auch den Bunkerkomplex Oberland. Die Nazis hatten die vorgelagerte Insel zu einer Festung ausgebaut. Als britische Flugzeuge im April 1945 versuchten, sämtliche Militäranlagen auf der Insel zu zerstören, suchten 2000 Menschen Schutz im Bunkerkomplex und warteten dort zwei Tage lang.

Heute ist der Bunkertunnel Teil des Helgoland-Museums. Einstündige Führungen geben Einblicke in die Militärgeschichte der Insel während der NS-Zeit. Anmeldungen zu Bunkerführungen sind unter der Telefonnummer 04725/808-808 oder per E-Mail unter info@helgoland.de möglich.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Geschichte verstehen im Oberlandbunker auf Helgoland. Quelle: imago stock&people

3. Schlosshotel Waldlust im Schwarzwald

Am Rande der Kurstadt Freudenstadt ragt das Schlosshotel Waldlust in den Himmel. In den 1930er Jahren machte es sich als Luxushotel einen Namen, High Society und Stummfilmschauspieler logierten hier. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Hotel zum Lazarett umgebaut, viele Soldaten starben unter seinem Dach. Und es kursieren zahlreiche Geistergeschichten über das inzwischen verlassene Hotel.

In dem teilweise noch möblierten Gebäude herrscht ein wahrhaft gruseliges Ambiente: In den Zimmern stehen verstaubte Sessel und Himmelbetten, Marmorsäulen werfen Schatten und an den Wänden hängen Gemälde, die sich angeblich verändern. Nachts hört man Babyschreie und Schritte und der Aufzug setzt sich angeblich ohne Grund in Bewegung. Wer vergessene Orte mit Gruselfaktor mag, wird das Schlosshotel Waldlust lieben.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

4. Sanatorium Beelitz in Brandenburg

Nahe Berlin liegen die aufgelassenen Beelitzer Heilstätten. Der Gebäudekomplex und die umgebende Parkanlage inklusive Baumwipfelpfad bieten einen Ausflug, bei dem Gänsehaut garantiert ist. Die Anlage hat eine bewegte Geschichte. So diente sie Ende des 19. Jahrhunderts als Lungenheilstätte für Tuberkulosekranke, im umliegenden Waldgebiet soll ein Serienkiller Menschen umgebracht haben und während der Weltkriege wurde sie als Lazarett genutzt.

Der leerstehende Gebäudekomplex ist für Führungen geöffnet und Gegenstand zahlreicher Geistergeschichten. Immer wieder ist von Geistererscheinungen und wimmernden Stimmen die Rede. Wem das keine Angst macht, der kann unter fachkundiger Führung die Alte Chirurgie oder die Wäscherei besichtigen. Früher wurden auch Taschenlampenführungen angeboten, die für besonderen Nervenkitzel sorgen.

In den verlassenen Räumen der Beelitzer Heilstätten sollen viele Geister gesichtet worden sein. Quelle: imago images/YAY Micro

5. Görlitzer Freibad

Walter Freise gründete 1887 dieses Kaltwassersanatorium in der Görlitzer Innenstadt. Zu den Einrichtungen gehörten Wannen- und Dampfbäder sowie Sole-, Fichtennadel- und Moorbäder. Die Badeanstalt wurde bis zu ihrer Schließung 1996 in städtischer Trägerschaft weitergeführt. Die wasserlosen Becken, Umkleideräume und Wannen des einst größten Bades der Stadt sind noch erhalten, werden aber nicht mehr genutzt.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Auch in Filmen spielte das sehr dekorative Bad schon eine Rolle: So diente es als Kulisse in Wes Andersons „Grand Budapest Hotel“ aus dem Jahr 2014. Das historische Bad kann im Rahmen organisierter Touren besichtigt werden.

6. Geisterbahnhof in München

Der S-Bahnhof Olympiastadion im Norden Münchens wurde für die Olympischen Sommerspiele 1972 erbaut und erstmals beim Spiel Deutschland gegen die Sowjetunion am 26. Mai 1972 genutzt. Nach einem Unfall mit spielenden Kindern im Jahr 1988 wurde der Bahnhof geschlossen.

Heute steht es unter Denkmalschutz. Die Ruine ist seither sich selbst überlassen und wird nach und nach von der Natur zurückerobert: Aus dem Gleisbett und den Ritzen zwischen dem Asphalt sprießen Grün und Blumen. Sogar seltene Pflanzen wie Echter Lavendel und Bohnenkraut gedeihen hier. Man geht davon aus, dass diese Raritäten auf die Pflanzen auf den Balkonen der umliegenden Hochhäuser zurückzuführen sind. Das Betreten der Ruine ist verboten, dennoch ist der ehemalige Bahnhof noch immer ein beliebtes Fotomotiv.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Ruine des ehemaligen Bahnhofs München Olympiastadion Riesenfeld mit Bahnsteigen und Bahnhofsgebäude. Quelle: imago/Ralph Peters

7. Auto-Skulpturenpark im Neandertal

Willkommen auf dem Oldtimerfriedhof! 50 Oldtimer, allesamt Baujahr 1950, haben im Auto-Skulpturenpark im nordrhein-westfälischen Neandertal ihre letzte Ruhestätte gefunden. Anstatt die Prunkwagen protzig durch die Straßen zu fahren oder zu verkaufen, hat sich Autohändler Michael Fröhlich den Spaß gemacht, die Autos dem Wald auszusetzen und der Natur wieder die Oberhand zu geben.

Wie vergessen und dem Verfall preisgegeben, waren die Autos an unterschiedlichen Stellen in dem 20.000 Quadratmeter großen Waldgebiet verstreut.

Dem Verfall preisgegeben: Oldtimerwracks im Auto-Skulpturenpark Neandertal. Quelle: imago/Kraft

Bremsflüssigkeit und Öl wurden vorher abgelassen. Das Ergebnis sind ungewöhnliche Bilder: verblasster Lack, verrostete Autoinnenräume, Baumwurzeln, die sich eng um die Autos wickeln. Die Kraft der Natur wird hier zelebriert und eine absurde Kulisse geschaffen.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Der Autoskulpturenpark von Michael Fröhlich ist sonntags ab 13 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet: Neandertal 11, Erkrath. Der Eintritt kostet 10 Euro, mit Kamera 20 Euro. Kinder zahlen nichts.

Suchen Sie nach mehr Inspiration? Tipps zu allen Top-Reisezielen findet ihr beim reisereporter.