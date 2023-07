Unabhängig davon, ob Sie ein Haus besitzen oder vermieten, haben Sie wahrscheinlich darüber nachgedacht, einige Sicherheitsgeräte für Ihr Zuhause anzubringen, um Sie und Ihre Lieben zu schützen oder um etwaige Unsicherheiten zu Hause zu lindern. Sie sollten sich um diese Bedenken hinsichtlich der Sicherheit Ihres Zuhauses kümmern, unabhängig von den Gründen, aus denen Sie darüber nachgedacht oder gehört haben, nicht in ein Sicherheitssystem für Ihr Zuhause zu investieren.

Heimsicherheitssysteme haben den Ruf, teuer, ineffektiv und mühsam zu sein – ein Ärger, den Sie jahrelang ertragen müssen, weil Sie an einen Vertrag gebunden sind. Diese anhaltenden Mythen und andere sind größtenteils nicht mehr wahr und sollten Sie nicht davon abhalten, die Sicherheitseinrichtung Ihres Zuhauses zu verbessern.

Viele Mythen über Heimsicherheitssysteme haben ihren Ursprung in der Art und Weise, wie professionelle Dienstleistungen funktionieren ADTVivint und Xfinity funktionieren, aber die Unannehmlichkeiten, die diesen Diensten einst einen schlechten Ruf verschafften, gehören nun weitgehend der Vergangenheit an. Die Ankunft von DIY-Systeme — Wi-Fi-Kameras, Video-TürklingelnBewegungssensoren und mehr – haben dazu beigetragen, viele der größten Missverständnisse über die Sicherheit zu Hause weiter auszuräumen.

Dennoch kann es sein, dass es noch bestehende, unbegründete und überholte Vorstellungen von der Sicherheit Ihres Zuhauses gibt, die Sie davon abhalten, sich auf eine dieser Maßnahmen festzulegen professionell installiert oder ein DIY-System. Hier ist ein Blick auf sieben gängige Mythen rund um die Sicherheit zu Hause und was sie genau dazu macht: mythisch. (Weitere Tipps zur Sicherheit zu Hause finden Sie unter Die drei Orte, an denen Sie niemals eine Überwachungskamera anbringen solltenUnd wie man ein altes Smartphone als Überwachungskamera nutzt.)

Mythos: Heimsicherheitssysteme sind teuer

Welchen Sinn hat ein Haussicherheitssystem, wenn die anfänglichen und laufenden Kosten den Wert dessen, was beschädigt oder gestohlen wurde, übersteigen? Das ist ein berechtigtes Argument, aber die Sicherheit zu Hause kann günstiger sein, als Sie denken, vor allem, wenn Sie dorthin gehen die DIY-Route.

Zwar können sich die Kosten für ein professionelles Heimsicherheitssystem schnell summieren, doch ist es nicht ungewöhnlich, dass Heimsicherheitsunternehmen Sonderangebote anbieten, mit denen Sie Hunderte an Ausrüstung und Installation sparen können. Abhängig vom Anbieter und den verfügbaren Aktionen ist es durchaus möglich, ein Basissystem inklusive Installation kostenlos zu erhalten (ja, Sie müssen einen Vertrag unterzeichnen, aber mehr dazu im nächsten Abschnitt).

Auf der anderen Seite müssen Sie Ihre gesamte Ausrüstung für eine selbstgebaute Sicherheitseinrichtung für Ihr Zuhause selbst kaufen. Dennoch erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um Ihr Zuhause von innen und außen zu überwachen, einschließlich Kameras und Bewegungssensoren ein paar hundert Dollar oder weniger.

Professionelle Überwachung ist nicht bei allen DIY-Geräten möglich. Wenn dies jedoch eine Option für Ihre Kamera oder Ihr Sicherheitssystem ist, müssen Sie mit einer zusätzlichen monatlichen Gebühr von 10 bis 25 US-Dollar für eine normalerweise unbegrenzte Anzahl von Geräten rechnen. Die Gebühren sind oft niedriger, wenn Sie jährlich statt monatlich zahlen.

Mythos: Man muss einen Vertrag unterschreiben oder zumindest ein Abonnement haben

Auch dieser stammt von professionellen Haussicherheitsdienstleistern und trifft in einigen Fällen zugegebenermaßen immer noch zu. Die meisten Heimsicherheitsunternehmen verlangen einen Ein- oder Zweijahresvertrag, insbesondere wenn Sie sich für Werbeangebote wie kostenlose Ausrüstung oder Installation entscheiden. Allerdings ist nicht immer ein Vertrag erforderlich: Manche Anbieter mögen SimpliSafe und Xfinity zwingen Sie nicht, eines zu unterschreiben.

Und Sie müssen sich bei DIY-Setups überhaupt keine Sorgen um einen Vertrag machen, da Systeme von Arlo, Ring, Wyze und andere sind immer vertragsfrei. Ebenfalls, monatliche Abonnements sind nicht erforderlich, Sie möchten jedoch möglicherweise eines für professionelle Überwachung oder mehr Speicheroptionen hinzufügen. Abonnements können nur 10 US-Dollar pro Monat kosten (oder sogar kostenlos, wie im Fall von Wyze und seiner Option „Nennen Sie Ihren Preis“ mit a Cam Plus Lite-Abonnement) und decken eine unbegrenzte Anzahl von Geräten ab.

Wenn Sie kein Abonnement bezahlen möchten, ist das kein Problem. Kameras, Bewegungsmelder und andere Heimwerker-Sicherheitsgeräte werden mit einer App geliefert, mit der Sie Ihre eigene Überwachung durchführen können. Es kann Sie sogar bei Ihren Sicherheitsbemühungen zu Hause unterstützen, indem es Push-Benachrichtigungen sendet, wenn ein Bewegungs- oder Geräuschereignis erkannt wird.

Fazit: Die Sicherheit zu Hause ist nicht automatisch mit einem Vertrag, einem Abonnement oder etwas anderem verbunden, für das eine laufende Gebühr anfällt.

Mythos: Heimsicherheitssysteme sind kompliziert

Ob professionell installiert oder selbst, Heimsicherheitssysteme sind einfacher denn je zu installieren und zu verwenden. Ring

Ich verstehe dieses mögliche Zögern vollkommen. Wenn es bei einem Heimprojekt um die Verkabelung geht, ordne ich es sofort in der Kategorie „Jemand anderes damit beauftragen“ ein.

Wenn Sie sich jedoch für ein professionell installiertes Sicherheitssystem für Ihr Zuhause entscheiden, übernimmt jemand anderes (ein professioneller Installateur) die harte Arbeit für Sie. Außerdem werden Sie bei der Einrichtung durch die Verwendung des Systems geführt. Technischer Support und Online-Ressourcen stehen rund um die Uhr zur Verfügung, wenn später Probleme auftreten.

Bei DIY-Sicherheitsgeräten sollte keine Verkabelung erforderlich sein, außer sie einfach anzuschließen und mit Ihrem WLAN zu verbinden. Eine Ausnahme bilden festverdrahtete Video-Türklingeln, aber ich kann aus erster Hand sagen, dass die Installation immer noch recht schnell und unkompliziert ist. In jedem Fall führt Sie eine App durch alle Phasen der Installation, Einrichtung und Nutzung.

Mythos: Ich brauche einen Festnetzanschluss für ein Heimsicherheitssystem

Machen Sie weiter und folgen Sie diesem Mythos mit „Und Einbrecher können es durchtrennen, um mein System lahmzulegen.“ Ein Festnetzanschluss ist für Heimsicherheitssysteme nicht mehr erforderlich, auch nicht für professionell installierte und überwachte.

Für ADT, SimpliSafe, Vivant,

Auch für Heimwerkergeräte benötigen Sie keinen Festnetzanschluss, müssen diese aber mit Ihrem WLAN verbinden. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Eindringling Ihr Internetkabel durchtrennt und Ihr System lahmlegt, Wi-Fi-Netzwerke und verbundene Geräte jedoch schon anfällig für Hackerangriffe. Achten Sie darauf, das Richtige zu nehmen Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre WLAN-Verbindung sicher zu halten.

Mythos: Da ich zur Miete miete, kann ich mir kein Sicherheitssystem für mein Zuhause zulegen

Den Mietern stehen Überwachungskameras für den Innenbereich, Bewegungssensoren und sogar Video-Türklingeln zur Verfügung, um die Sicherheit ihres Zuhauses zu erhöhen. CNET

Ihr Eigentum und Ihre Sicherheit sind wichtig, unabhängig davon, ob Sie es besitzen oder mieten, und davon gibt es viele Haussicherheitslösungen für Mieter. Solche Geräte sind oft nicht invasiv (keine Löcher in der Wand, feste Verkabelung oder Halterungen) und können mit allen Sicherheitsfunktionen für Ihr Zuhause ausgestattet sein, die Sie benötigen, einschließlich Zugriff auf Live-Kamera-Feeds und -Aufzeichnungen, Push-Benachrichtigungen, professionelle Überwachungsoptionen und Notfallhilfe .

Erkundigen Sie sich vor der Installation eines Systems bei Ihrem Leasingbüro oder Grundstückseigentümer und achten Sie darauf, alle Geräte zu vermeiden, die die Privatsphäre Ihres Nachbarn beeinträchtigen könnten.

Mythos: Heimsicherheitssysteme sind nicht effektiv

Das hängt davon ab, was Sie unter „effektiv“ verstehen. Wenn jemand in Ihr Zuhause eindringen will, kann ihn selbst das beste Sicherheitssystem nicht aufhalten. Das heißt, wenn jemand es ist angesichts Einbruch in Ihr Zuhause oder ein Paket von Ihrer Veranda klauenist das Vorhandensein eines Sicherheitssystems oder einer Überwachungskamera eine gute Abschreckung.

Eine Studie der University of North Carolina ergab, dass etwa 83 % der befragten Berufskriminellen angaben, vor einem Einbruchsversuch herauszufinden, ob ein Haus oder ein Unternehmen über einen Sicherheitsalarm verfügt. Etwa 60 % gaben an, dass sie im Falle eines Alarms ein alternatives Ziel suchen würden.

Es kommt immer noch zu Einbrüchen und Diebstählen, aber ein Sicherheitssystem kann dazu führen, dass sich Einbrecher in Ihrem Zuhause unwohl fühlen. Um weitere kriminelle Aktivitäten zu vereiteln, kann es ausreichen, Alarme oder Scheinwerfer zu aktivieren und einem Eindringling mithilfe von Zwei-Wege-Audio mitzuteilen, dass die Behörden unterwegs sind.

Selbst wenn der Einbrecher erfolgreich ist, können Ihre Sicherheitsgeräte Bilder, Videos oder Töne aufzeichnen, die zu seiner Identifizierung und Festnahme führen. Zumindest können Sie die Informationen nutzen, um Ihre Nachbarn zu warnen und dazu beizutragen, zukünftige Vorkommnisse zu verhindern.

Mythos: Meine Versicherung deckt einen Einbruch ab

Die meisten Hausrat- und Mieterversicherungen übernehmen die gesamten oder einen Teil der Kosten für den Ersatz gestohlener Gegenstände oder decken Schäden an Ihrem Haus, wie z. B. ein zerbrochenes Fenster oder eine kaputte Tür. Allerdings legen viele Versicherungsanbieter Obergrenzen oder Untergrenzen für die Höhe ihrer Zahlungen fest, sodass Ihr Gesamtschaden möglicherweise nicht vollständig von Ihrer Versicherung gedeckt wird.

Bedenken Sie außerdem, dass die Versicherungsgesellschaften Ihnen den Geldwert des Ersatzes des physischen Gegenstands erstatten, nicht jedoch den damit möglicherweise verbundenen immateriellen oder sentimentalen Wert. Familienfotos auf Ihrem Laptop, die persönliche Bindung an ein Schmuckstück, selbst all die Stunden, die Sie in eine gespeicherte Videospieldatei stecken, können von der Versicherung nicht ersetzt werden.

Das Fazit zu gängigen Mythen rund um die Sicherheit zu Hause

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Sicherheitseinrichtung zu Hause zu verbessern oder ganz von vorne zu beginnen, lassen Sie sich nicht von der kleinen Stimme in Ihrem Hinterkopf aufhalten, die sagt: „Das wird zu viel kosten, Sie brauchen ein Festnetztelefon.“

Auch wenn die negative Wahrnehmung von Haussicherheitsdiensten und -geräten durchaus ihre Berechtigung hat, sind viele davon entweder veraltet oder einfach unwahr. Recherchieren Sie, wie bei jeder Ergänzung oder Dienstleistung zu Hause, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass es ein Gerät und eine zugehörige App oder einen dazugehörigen Dienst gibt, mit dem Sie alle Nachteile, die Sie über die Sicherheit Ihres Zuhauses gehört oder gedacht haben, entkräften können.

Weitere Informationen finden Sie oben Fehler, die Sie bei der Sicherheit Ihres Zuhauses machen können. Lernen wie man Stoppen Sie Verandapiraten, Reduzieren Sie das Risiko von Autoeinbrüchen Und Was Sie in einem Safe aufbewahren sollten.

Weitere Empfehlungen zur Sicherheit zu Hause