7. Memphis-Offizier diszipliniert, 3 Nothelfer entlassen nach dem Tod von Tire Nichols

Zwei weitere Polizisten aus Memphis, Tennessee, wurden im Zusammenhang mit dem Tod von Tire Nichols diszipliniert und drei Rettungskräfte entlassen, sagten Beamte am Montag und erweiterten den Strafkreis über die Beamten hinaus, die den Schwarzen während einer Verkehrsbehinderung gewaltsam schlugen der ihm danach nicht helfen konnte.

Der weiße Beamte Preston Hemphill wurde kurz nach der Festnahme des 19-jährigen FedEx-Mitarbeiters am 7. Januar aus dem Dienst entlassen, teilte die Polizeibehörde am Montag mit. Später am Tag sagte die Polizei von Memphis, ein weiterer Beamter sei ebenfalls vom Dienst entbunden worden, nannte die Person jedoch nicht und gab nicht an, welche Rolle sie bei dem Vorfall spielte.

Damit stieg die Gesamtzahl der Memphis-Offiziere, die diszipliniert wurden, auf sieben, einschließlich der fünf schwarzen Offiziere, die letzte Woche entlassen und wegen Mordes zweiten Grades und anderer Straftaten in Bezug auf Nichols Prügel und den Tod am 10. Januar angeklagt wurden.

Ebenfalls am Montag gaben Beamte der Feuerwehr von Memphis die Entlassung der Rettungssanitäter Robert Long und JaMicheal Sandridge sowie von Lt. Michelle Whitaker bekannt.

Feuerwehrchefin Gina Sweat sagte in einer Erklärung, dass die Abteilung einen Anruf von der Polizei erhalten habe, um auf einen Bericht über eine Person zu reagieren, die mit Pfefferspray behandelt worden sei. Die Arbeiter kamen um 20.41 Uhr an, als Nichols mit Handschellen am Boden lag und gegen einen Streifenwagen sackte, heißt es in der Erklärung.

Menschen versammeln sich am Montag an dem Ort, an dem Nichols Anfang dieses Monats von Polizisten in Memphis geschlagen wurde. (Gerald Herbert/The Associated Press)

Basierend auf der Art des Anrufs und den Informationen, die ihnen von der Polizei mitgeteilt wurden, haben Long und Sandridge „es versäumt, eine angemessene Patientenbeurteilung von Herrn Nichols durchzuführen“, heißt es in der Erklärung.

Ein Krankenwagen wurde gerufen und traf um 20:55 Uhr ein, heißt es in der Erklärung. Eine Notaufnahme kümmerte sich um Nichols und fuhr um 21:08 Uhr mit ihm in ein Krankenhaus – 27 Minuten nach der Ankunft von Long, Sandridge und Whitaker, sagten Beamte.

Eine Untersuchung ergab, dass alle drei gegen „mehrere“ Richtlinien und Protokolle verstoßen haben, heißt es in der Erklärung und fügte hinzu, dass „ihre Handlungen oder Unterlassungen am Tatort in dieser Nacht nicht den Erwartungen der Feuerwehr von Memphis entsprechen“.

Die Polizei von Memphis „ist der Gelegenheit nicht gewachsen“

Die Ermordung von Nichols hat zu tagelangen öffentlichen Diskussionen darüber geführt, wie Polizeikräfte schwarze Bürger mit übermäßiger Gewalt behandeln, unabhängig von der Rasse der Polizisten oder derjenigen, die überwacht werden.

Auf Aufnahmen der Körperkamera vom ersten Stopp hört man Hemphill sagen, dass er Nichols fassungslos gemacht und erklärt hat: „Ich hoffe, sie treten ihm in den Arsch.“

Ein Standbild aus Videomaterial, das am Freitag veröffentlicht wurde, zeigt Polizisten aus Memphis, die Nichols, 29, festhalten und schlagen. Er starb drei Tage nach seiner Festnahme am 7. Januar. (Stadt Memphis)

Beamte der Polizeibehörde von Memphis benutzten einen Elektroschocker, einen Schlagstock und ihre Fäuste, als sie Nichols während der nächtlichen Festnahme verprügelten.

Das Video zeigt, wie Nichols von Beamten zu seinem Haus rennt, nachdem er wegen des Verdachts auf rücksichtsloses Fahren angehalten wurde. Nichols, ein 29-jähriger Vater, wurde gehört, wie er nach seiner Mutter rief, als er mit seinen Verletzungen kämpfte, als er hilflos auf dem Bürgersteig saß, wie Videoaufnahmen zeigten, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Die fünf Beamten unterhielten sich und gingen mehrere Minuten lang herum, während Nichols am Boden blieb, aber es waren andere Behörden vor Ort. Zwei Sheriff-Stellvertreter von Shelby County wurden ohne Bezahlung aus dem Dienst entlassen, während ihr Verhalten untersucht wird.

Im Fall Nichols war die Polizeibehörde für interne Disziplinarmaßnahmen wie Entlassungen zuständig, während der Bezirksstaatsanwalt von Shelby County die Strafanzeigen bearbeitete.

Hemphill war der dritte Beamte an einer Verkehrskontrolle, die der gewaltsamen Festnahme vorausging, aber er war nicht an der Stelle, an der Nichols geschlagen wurde, sagte sein Anwalt Lee Gerald und stellte fest, dass Hemphill gemäß den Richtlinien der Abteilung seine Körperkamera eingeschaltet hatte.

Im Uhrzeigersinn von oben links: Fahndungsfotos zeigen die ehemaligen Polizeibeamten von Memphis, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III, Tadarrius Bean und Desmond Mills Jr. Alle fünf wurden wegen Mordes zweiten Grades und anderer Verbrechen bei der Festnahme und dem Tod von Nichols angeklagt. (über Shelby County Sheriff’s Office/Reuters)

Anwälte der Familie Nichols stellten am Montag die Frage, warum die Abteilung Hemphills Disziplin nicht früher offengelegt habe, und fragten, warum er nicht entlassen oder angeklagt worden sei.

„Wir haben von Anfang an darum gebeten, dass die Polizeibehörde von Memphis gegenüber der Familie und der Gemeinde transparent ist – diese Nachricht scheint darauf hinzudeuten, dass sie der Situation nicht gewachsen sind“, sagten die Anwälte Ben Crump und Anthony Romanucci in einer Erklärung. „Es stellt sich sicherlich die Frage, warum der weiße Offizier, der an diesem brutalen Angriff beteiligt war, abgeschirmt und vor der Öffentlichkeit und bis heute vor ausreichender Disziplin und Rechenschaftspflicht geschützt war.“

Die Polizeisprecherin von Memphis, Karen Rudolph, sagte, Informationen über Disziplinarmaßnahmen gegen Hemphill seien nicht sofort veröffentlicht worden, weil Hemphill nicht entlassen worden sei.

Die Abteilung gibt im Allgemeinen erst dann Informationen über die Bestrafung eines Beamten heraus, wenn eine Untersuchung der Abteilung wegen Fehlverhaltens abgeschlossen ist, sagte Rudolph.

Cerelyn Davis, Polizeidirektorin von Memphis, spricht am Freitag während eines Interviews mit The Associated Press in Memphis. (Gerald Herbert/The Associated Press)

Mangelnde Aufsicht „ein großes Problem“, sagt der Chef

Cerelyn „CJ“ Davis, Polizeidirektorin von Memphis, sagte am Freitag in einem Interview mit The Associated Press, dass „ein Mangel an Überwachung bei diesem Vorfall ein großes Problem war“.

„Wenn Beamte arbeiten, sollten Sie mindestens einen Vorgesetzten für jede Gruppe oder jeden Trupp von Personen haben“, sagte Davis. „Nicht nur jemand, der im Büro ist und den Papierkram erledigt, sondern jemand, der tatsächlich in diese Einheit eingebettet ist.“

Forderungen nach mehr Entlassungen oder Anklageerhebungen von Beamten waren laut und hartnäckig von der Familie Nichols, ihren Anwälten und Gemeindeaktivisten, die seit der Veröffentlichung des Videos friedlich in Memphis protestiert haben. Das Video erinnerte an die Verhaftung von George Floyd im Jahr 2020 und das Versäumnis der Beamten einzugreifen.

UHR | Tod von Tyre Nichols erneuert Forderungen nach Polizeireform: Der Tod von Tyre Nichols fordert erneut eine Polizeireform Der Tod von Tyre Nichols, der starb, nachdem er von der Polizei in Memphis geschlagen worden war, hat in den Vereinigten Staaten zu erneuten Forderungen nach einer Polizeireform geführt.

Am Samstag sagte Nichols Stiefvater Rodney Wells gegenüber The Associated Press, dass die Familie „weiterhin Gerechtigkeit suchen und weitere Beamte verhaften lassen werde“.

„Es wurden Fragen gestellt, bevor das Video veröffentlicht wurde, ich habe diese Fragen gestellt“, sagte Wells. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass da draußen mehr als fünf Beamte waren. Jetzt wurden fünf wegen Mordes angeklagt, weil sie die Hauptbeteiligten waren, aber es gab fünf oder sechs andere Beamte da draußen, die nichts taten, um Hilfe zu leisten. Also sie sind genauso schuldhaft wie die Offiziere, die die Schläge ausgeteilt haben.“

Nichols ist auf diesem undatierten Facebook-Foto zu sehen. (Deandre Nichols/Facebook/Reuters)

Mehr Offiziere sollten diszipliniert werden: Stadtrat

Martavius ​​Jones, Mitglied des Stadtrats von Memphis, sagte am Montag, dass die Polizeirichtlinien zur Hilfeleistung und Deeskalation offenbar verletzt worden seien.

„Als alle das Video gesehen haben, sehen wir, dass mehrere Beamte einfach herumstehen, wenn Mr. Nichols in Not ist, das zeichnet einfach ein völlig anderes Bild“, sagte er.

Jones sagte, er glaube, dass mehr Beamte diszipliniert werden sollten.

„An diesem Punkt wird es für diese Gemeinde hilfreich sein zu sehen, wie schnell der Polizeichef mit diesen anderen Beamten umgeht, nachdem jeder das Band gesehen hat und weiß, dass nicht nur fünf Beamte die ganze Zeit vor Ort waren Zeit“, sagte er.

Die fünf entlassenen Beamten und Hemphill waren Teil der sogenannten Scorpion-Einheit, die es auf Gewalttäter in Gebieten mit hoher Kriminalität abgesehen hatte. Davis, der Polizeichef, sagte am Samstag, dass die Einheit aufgelöst wurde.

Eine Trauerfeier für Nichols ist für Mittwoch in einer Kirche in Memphis geplant.