7 Jahre Anschläge von Paris: Der Kampf zurück ins Leben | Filme | DW

Paris am 23. Oktober 2022. Das erfolgreiche deutsche Folkpop-Duo Milky Chance tritt vor einem begeisterten Publikum in einem Club auf. So weit, so normal. Aber der Club ist nicht irgendein Konzertsaal, er ist das Bataclan. Vor sieben Jahren, am 13. November 2015, stürmten drei islamistische Terroristen mit Sturmgewehren und Sprengstoffgürteln während eines Konzerts der US-Band Eagles of Death Metal den Saal, nahmen das Publikum als Geiseln und töteten 90 Menschen. Etwa zur gleichen Zeit wurden 40 weitere Menschen bei Anschlägen auf Bars, Restaurants und das Nationalstadion Stade de France getötet. Die Pariser Anschläge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) haben Frankreich bis ins Mark getroffen, das Bataclan ist zu einem Symbol dafür geworden.

Der Eingang der Konzerthalle „Bataclan“ in Paris im September 2021

In jener Nacht des 13. November verlor der Journalist Antoine Leiris seine Frau Hélène. Die beiden waren junge Eltern, ihr Sohn Melvil war gerade mal 17 Monate alt. Während die Welt versuchte, eine Erklärung für den unergründlichen Horror des 13. November zu finden, veröffentlichte Leiris einen offenen Brief auf Facebook. In bewegenden Worten wandte er sich an die Attentäter und bestritt ihnen, „den toten Seelen“, seinen Hass – und den seines Sohnes. Die Botschaft ging um die Welt. Leiris veröffentlichte später das Buch „You don’t get my hatred“, in dem er davon erzählt, wie er sich mit seinem Sohn zurück ins Leben gekämpft hat.

Der Blick von außen

Am 10. November 2022 hatte die Verfilmung des gleichnamigen Buches ihren Kinostart. Der erfahrene deutsche Filmemacher Kilian Riedhof (ua „Homevideo“ und „Gladbeck“) hat sich des Materials angenommen. Im DW-Interview berichtet er, wie sehr ihn das Buch, das ihm damals ein Verwandter empfohlen hatte, als Vater und Ehemann bewegte und ihn schließlich zum Film veranlasste: „Sich vorzustellen, wie dieser Terroranschlag jemanden treffen könnte, das“ Es ist ein Albtraum, der dieser Familie widerfährt. Es war mir von der ersten Sekunde an sehr nahe und ich wusste, dass ich es als Film verarbeiten wollte.“

Kilian Riedhof bei der Premiere seines Films „Meinen Hass kriegst du nicht“

Riedhof reist nach Paris, um Antoine Leiris zu treffen. Bedenken, er könnte den Stoff lieber von einem Pariser bearbeiten lassen, werden sofort ausgeräumt. „Er fand es gut, dass wir eine gewisse Distanz zum Epizentrum des Geschehens hatten“, sagte Riedhof. „Manche Dinge brauchen eine gewisse Distanz, um verstanden zu werden. Unsere Rolle war damals die eines mitfühlenden Freundes. Trotzdem waren wir uns der Verantwortung sehr bewusst. Dieses Trauma ist in Paris noch sehr frisch, sehr viele Menschen verbinden Geschichten mit dieser Nacht .“

Vorsichtiger filmischer Ansatz

Entsprechend sorgfältig inszeniert Riedhof seinen Film. In der Hauptrolle: Pierre Deladonchamps, der Leiris nicht nur körperlich ähnelt, sondern auch den Charme und Intellekt vermittelt, den Leiris trotz aller Traurigkeit ausstrahlt. Absolut glaubwürdig vermittelt Deladonchamps den Schock und das Trauma, aber auch die Heilung eines Mannes, der sich mit Hilfe seines Sohnes wieder ins Leben zurückarbeitet. Die Wohnung der beiden ist ihr Kokon, ihr Zufluchtsort, wo alles an Hélène erinnert, aber auch den Trauernden Kraft gibt und Sinn zeigt. Die Kamera ist immer ganz nah bei Deladonchamps und Zoé Iorio, die die Rolle des Melvil spielt.

Antoine (Pierre Deladonchamps, rechts) und Melvil (Zoé Iorio) erobern ihr gemeinsames Familienleben zurück

„Uns war wichtig, dass wir behutsam und sensibel reden. Es ging weniger um Dramatisierung, sondern um Zuhören und Einfühlungsvermögen“, sagt Riedhof der DW. Und es gelang ihm. Die Angriffe, die Attentäter, die Leichen – all das ist in „You won’t get my hatred“ nicht zu sehen. Vielmehr die Wirkung, die eine solche Tat auf eine Familie hat. „Das Gefühl von Hass und Verzweiflung zu konfrontieren und es zu überwinden … Das für den Zuschauer zu einer körperlichen Erfahrung zu machen, war sicherlich eine Schlüsselaufgabe“, fügt der Regisseur hinzu.

Nachtleben zurückerobert

Nach dem Terroranschlag wurde die Bataclan-Halle umfassend saniert und blieb etwa ein Jahr lang geschlossen. Dann eroberte Paris den Platz zurück. Mit Trotz und Parolen wie „Je suis en Terrace“, zu Deutsch: „Ich sitze vor der Bar“, zeigten die Pariser, dass sie sich weder einschüchtern noch ihr Lebensgefühl nehmen lassen würden. Über die Wiedereröffnung des Bataclan sagte der britische Musiker Sting, er wolle der Opfer gedenken, aber auch die Musik und das Leben feiern. Karim und Djerry, die als Wachleute im Bataclan arbeiten, sagten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor Beginn des Konzerts von Milky Chance im Oktober: „Wir sind es mittlerweile gewohnt, hier zu arbeiten, aber es macht einem immer etwas aus. Wir immer daran denken.“

Milky Chance bei ihrem Konzert im Bataclan

Philipp Dausch von Milky Chance sieht das Konzert als „Spagat“, aber vielleicht ist genau das die Herausforderung. Und sein Bandkollege Clemens Rehbein ergänzt: „Das ist eine sehr lebensbejahende Antwort.“ Das findet er gut. „Dass hier wieder Konzerte stattfinden und eine so entspannte Atmosphäre herrscht, bedeutet nicht, oder sollte nicht bedeuten, dass man vergisst, was passiert ist.“

Im DW-Interview berichtete auch Kilian Riedhof, wie präsent die Terrornacht in Paris immer noch ist: „Die Wunde ist noch heute spürbar, die Menschen haben einen ganz konkreten Bezug zu dieser Nacht genau dieses Bier auf der Terrasse zu trinken, aber auch mit Kultur darauf zu reagieren.“

Die Botschaft der Terroristen war, sich zu verkriechen. Ihr Ziel ist Angst. Aber „die Pariser haben sehr schnell verstanden, dass man genau das nicht tun sollte, man sollte sich nicht von öffentlichen Plätzen vertreiben lassen, sondern zurück ins Leben gehen, zusammen sein, die Kultur verteidigen – Theater, Musik, Kino – denn das ist die richtige Antwort auf Hass.“

Der Film „Du verstehst meinen Hass nicht“ von Kilian Riedhof läuft derzeit bundesweit in den Kinos. Das Buch „You won’t get my hatred“ von Antoine Leiris (144 Seiten) ist 2016 bei Blanvalet erschienen.