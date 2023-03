Wij houden van deze producten en we hopen dat jij dat ook doet. E! heeft gelieerde relaties, dus het is mogelijk dat we een klein deel van de inkomsten uit uw aankopen ontvangen. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Ontharen kost veel meer tijd dan ik zou willen toegeven. Omgaan met het onderhoud na het ontharen is een andere strijd. Scheerverbranding is vervelend, maar als je ijverig bent met je routine, kun je voorkomen dat het gebeurt.

Stel het scheren van je benen, bikinilijn of oksels niet uit, alleen maar omdat je een hekel hebt aan scheerbrand. Het enige wat u hoeft te doen is een efficiënt plan te hebben voor de voorbereiding op het scheren, de verzorging na het scheren en natuurlijk het scheren zelf. Het klinkt veel ingewikkelder dan het in werkelijkheid is.

Dit zijn de producten die ik aanbeveel. Veel hiervan zijn geweldig omdat ze meer dan één functie hebben, wat de aankoop naar mijn mening meer de moeite waard maakt.