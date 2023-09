tz Welt

Immer mehr Unternehmen sind zahlungsunfähig. Darunter auch einige, bei denen Sie wahrscheinlich schon Schuhe gekauft haben.

Das Unternehmen Hakle ging im September 2022 in Konkurs. (Der Grund, warum Sie das Toilettenpapier der Marke wieder in den Supermarktregalen sehen, ist, dass sich das Unternehmen inzwischen erholt hat.) Aber Hakle ist nicht allein. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigt weiterhin stark an.

Hohe Energie- und Materialkosten führen zu mehr Insolvenzen

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes beantragten im Juli fast ein Viertel (23,8 Prozent) mehr Unternehmen ein Regelinsolvenzverfahren als im Vorjahresmonat. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der letzten Monate fort.

Bereits im Juni gab es einen Anstieg von 13,9 Prozent. Viele Unternehmen kämpfen mit dem Wirtschaftsabschwung, hohen Energie- und Materialkosten sowie erhöhten Kreditkosten aufgrund der gestiegenen Zinsen. Allerdings sehen Experten keine Insolvenzwelle, sondern sprechen eher von einer „Normalisierung“. Insolvenzereignisse wurden während der Pandemie durch den Staat deutlich abgemildert.

Wenn Sie nicht wissen, was eine Insolvenz ist, erklären wir es Ihnen hier ganz einfach.

7 Unternehmen, die zwischen 2022 und 2023 Insolvenz angemeldet haben

Als Verbraucher bemerken wir nicht immer, wenn einzelne Unternehmen in der Krise sind. Nur weil ein Unternehmen pleite geht, heißt das nicht, dass es für immer pleite bleibt und von der Bildfläche verschwindet.

Wie Hakle können Unternehmen ein Insolvenzverfahren überstehen und sich wieder am Markt etablieren. Zum Beispiel, wenn die Filialen von einem größeren Einzelhändler übernommen werden. Oder von einem neuen Investor, den der nachhaltige Supermarkt „Original Unverpackt“ sucht, der im Juni 2022 pleite ging.

Dennoch ist es spannend zu sehen, wie es den Geschäften geht, in denen wir vielleicht oft einkaufen oder an denen wir auch nur vorbeigehen. Wir zeigen Ihnen daher, welche Unternehmen zwischen 2022 und 2023 Insolvenz angemeldet haben:

Modeketten:

Gerry Weber

Hallhuber

Peek & Cloppenburg

Galeria / Karstadt Kaufhof

Schuhhändler:

Reno

Salamander

Görtz

Auch andere Einzelhändler der Modebranche sind pleite.

