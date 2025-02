Kurz nachdem die von US -Präsident Donald Trump angekündigten Verhandlungen mit Russland angekündigt wurden, beginnt die 61. Münchner Sicherheitskonferenz über das Ende des Ukrainekrieges. Der Schwerpunkt des ersten Tages liegt wahrscheinlich, dass der US -Vizepräsident JD Vance Rede ist. Er bedrohte Russland im Voraus mit Sanktionen. Die Vereinigten Staaten sind bereit, Russland unter Druck zu setzen, wenn Präsident Wladimir Putin nicht bereit ist, ein Friedensabkommen zu verabschieden, dass die Ukraine garantierte langfristige Unabhängigkeit, sagte Vance, dass das Wall Street Journal In einem Interview.

Trumpf Hatte zuvor angekündigt, dass er Gespräche mit Putin über Frieden in der Ukraine führen wollte. Der Fortschritt hatte vor der Konferenz Turbulenzen verursacht. Western Verbündete und Ukraine befürchteten, dass sie während der Verhandlungen überschritten wurden, und warnte vor zu großen Zugeständnissen auf Kosten der Ukraine.

Trump kündigte später an, dass die Regierung in Kyjiw in die Gespräche aufgenommen werden würde. Die russische Regierung sagte, dass die Ukraine „auf die eine oder andere Weise“ an Verhandlungen teilnehmen würde. Laut Trump sollte es an diesem Freitag in München ein Treffen in München sein RusslandGeben Sie der Ukraine und den USA.

USA wollen „souveräne Unabhängigkeit“ für die Ukraine

„Diskussionen mit den Russen sind nicht geplant“, sagte der ukrainische Präsidentschaftsberater Dmytro Lytwyn. „Für ein Gespräch mit den Russen muss eine gemeinsame Position (mit den alliierten Kyjiws) auf dem Tisch stehen“, sagte er zu Journalisten. „Im Moment liegt nichts auf dem Tisch.“ Lytwyn betonte auch, dass die ukrainische Sichtweise „unverändert“ bleibt. „Die Ukraine muss zuerst mit Amerika sprechen. Europa muss an jeder ernsthaften Diskussion über einen realen und nachhaltigen Frieden teilnehmen.“

Es ist wichtig für die USA „Die souveräne Unabhängigkeit der Ukraine“, sagte Vance. Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, wie viel des ukrainischen Territoriums in russischen Händen bleiben wird oder welche Sicherheitsgründen die Vereinigten Staaten und andere westliche Verbündete in der Ukraine garantiert. Diese Details müssten als Teil der Friedensgespräche geklärt werden, sagte Vance.

Baerbock sieht „existenziellen Weg“ für die Sicherheit Europas

Die Bundeslehra Annalena Baerbock (Grüne) sprach vor Beginn der Konferenz von ihrer besonderen Bedeutung. „Diese Sicherheitskonferenz ist so wichtig wie selten zuvor“, sagte Baerbock laut einer Erklärung des externen Büros. Europa ist wieder „auf einem existenziellen Weg“ für seine Sicherheit.

„Die Tatsache, dass Putin endlich zum Verhandlungstisch kommt, ist seit drei Jahren überfällig. Er hat diesen brutalen Krieg begonnen, er muss ihn endlich beenden.“ Am Ende der Verhandlungen muss es jedoch eine nachhaltige Friedenslösung geben, sagte Baerbock. Mit einem „falschen Frieden – über die Köpfe der Ukrainer und Europäer -“ Nichts würde gewonnen werden „.

Neben der Ukraine wird die Situation im Nahen Osten wieder ein dominantes Thema sein. Aufgrund der vielen hochrangigen Gäste und zahlreichen Demos sind Tausende von Polizisten in München in Aktion. Unter anderen 60 Staats- und Regierungschefs sowie über 100 Minister wurden angekündigt- einschließlich des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Kanzler Olaf Scholz (SPD) und eine Delegation der neuen US-Regierung, die von Vance und Außenminister Marco Rubio aufgeführt ist.

Rubios Reise ist aufgrund eines Flugzeugproblems verzögert. Rubios Maschine musste wegen eines mechanischen Problems umkehren, sagte das US -Außenministerium. Die Sprecherin des Außenministeriums, Tammy Bruce, bestätigte, dass das Flugzeug zur Militärbasis von Andrews Luftwaffenbasis außerhalb von Washington zurückgekehrt war. Sie sagte auch, dass der Minister beabsichtigt, „seine Reise nach Deutschland und zum Nahen Osten mit einem anderen Flugzeug fortzusetzen“. Mechanische Probleme treten häufiger auf, wenn Sie von den führenden US -Diplomaten reisen. Viele ältere Maschinen gehören zur Flotte des Außenministeriums.