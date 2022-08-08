6000 دولار تنقذ تويتر من الاختراق

أعلنت شبكة “تويتر” إصلاح ثغرة أمنية، أرّقتها لشهور، حيث سمحت للقراصنة بتهديد حسابات نحو 5.4 ملايين شخص على المنصة.

وقالت “تويتر”: إنه تم إصلاح الثغرة بعد 6 أشهر من اكتشافها، على يد باحث متخصص في أمن المعلومات حصل على مكافأة من الشبكة قدرها 6000 دولار.

طبيعة الثغرة:

وعن طبيعة تلك الثغرة، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحارثي: إنها “تتيح للقراصنة معرفة الارتباط بين رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني وحساب المستخدم على موقع تويتر، مما يعرض الحساب وبيانات صاحبه الشخصية إلى خطر السرقة”.

ويضيف خبير وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “القراصنة يقومون بعرض البيانات المسروقة للبيع على منتدى معروف للجرائم المعلوماتية، حيث يستغلها المشترون عبر ابتزاز الضحية للحصول على الأموال”.

جانب آخر من الخطورة:

لكن جانبًا آخر من الخطورة تمثله تلك الثغرة، ويشرحه خبير وسائل التواصل الاجتماعي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، ويتمثل في “قدرة المخترقين على إنشاء قاعدة بيانات لعدد كبير من مستخدمي تويتر، والذي يمثل تهديدًا خطيرًا للمستخدمين ممن يخفون هوياتهم الحقيقية على المنصة عبر حسابات سرية وأسماء مستعارة”.

ورغم إعلان “تويتر” إصلاح تلك الثغرة أخيرًا، فإن ذلك لم يحم خصوصية المستخدمين بشكل كامل، حيث علمت تويتر- كما جاء في تقريرها- بوجود قاعدة بيانات لـ5.4 ملايين مستخدم “من المشاهير إلى الشركات” في منتدى الجرائم الإلكترونية.