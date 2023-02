60 Minuten: Der ehemalige Anwalt von Manhattan sagt, dass es „viele Beweisstücke“ gibt, um Trump anzuklagen

CNN

—



Ein ehemaliger stellvertretender Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, der gegen Donald Trump ermittelte, sagte am Sonntagabend, es gebe „viele Beweisstücke“, die der Bezirksstaatsanwalt verwenden könnte, um Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten zu erheben.

Mark Pomerantz, ein ehemaliger leitender Staatsanwalt im Team der Staatsanwaltschaft von Manhattan, das gegen Trump und die Geschäftsbeziehungen seiner Organisation ermittelt, sagte, Staatsanwälte, die ähnliche Beweise gegen irgendjemanden außer dem ehemaligen Präsidenten abgewogen hätten, hätten Anklagen in einer „flachen Sekunde“ erhoben.

Pomerantz machte die Kommentare in einem „60 Minutes“-Interview, in dem er für ein neues Buch über seine Zeit bei der Untersuchung von Trump wirbt. Er wies auf Beweise hin, zu denen er während der Ermittlungen Zugang hatte – vor allem, dass Trump persönlich zugestimmt hat, sein eigenes Vermögen aufzublähen, um günstigere Bankkredite zu erhalten.

„Es gab viele Beweisstücke, auf die wir uns bei dieser Argumentation verlassen konnten“, sagte Pomerantz gegenüber Bill Whitaker von CBS.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, eine Demokratin, reichte eine Zivilklage gegen Trump, seine ältesten Kinder und andere ein, die behaupteten, sie seien in einen jahrzehntelangen Betrug verwickelt gewesen, indem sie ungenaue Jahresabschlüsse benutzten, um günstige Kredit- und Versicherungssätze sowie eine steuerliche Behandlung zu erhalten. Die Beweislast in einem Zivilprozess ist geringer als die, die Staatsanwälte für einen Strafprozess benötigen. Trump hat die Klage als politisch motiviert bezeichnet und jegliches Fehlverhalten bestritten.

Die Anschuldigungen kommen fast ein Jahr, nachdem Pomerantz aus Protest aus dem Büro der Staatsanwaltschaft zurückgetreten war, und Tage vor der Veröffentlichung seines neuen Buches, was zu einer Zurückweisung von Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg geführt hat.

Pomerantz trat zurück, nachdem der neu ins Amt vereidigte Bragg sich geweigert hatte, ihm grünes Licht für eine Anklageerhebung gegen Trump zu geben. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor Anklage wegen Steuerbetrugs gegen die Trump-Organisation und den Finanzvorstand Allen Weisselberg erhoben, der sich schuldig bekannte.

Pomerantz trat im vergangenen Februar zusammen mit General Counsel Carey Dunne zurück.

„Wenn Sie genau das gleiche Verhalten nehmen – und es nicht auf Donald Trump und nicht auf einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten beziehen, wäre der Fall dann angeklagt worden? Es wäre sofort angeklagt worden“, sagte Pomerantz am Sonntag. Er nannte Braggs Entscheidung, den Fall nicht vorzubringen, ein „schwerwiegendes Versagen der Justiz“.

Die Behauptungen von Pomerantz, die in seinem demnächst erscheinenden Buch aufgeführt sind, haben den Zorn seines ehemaligen Chefs und der Staatsanwaltschaft des Staates New York auf sich gezogen, die behaupten, dass ein ehemaliger Staatsanwalt, der über einen Fall spricht, an dem er früher beteiligt war, dessen Integrität beschädigen könnte.

Braggs Büro bat darum, das Buch vor seiner Veröffentlichung zu überprüfen, aus Sorge, es würde Informationen preisgeben, die von einer Grand Jury erhalten wurden. Der Verlag Simon & Schuster hat die Veröffentlichung vorangetrieben.

„Nachdem ich alle Beweise aus den Ermittlungen von Herrn Pomerantz genau geprüft hatte, kam ich zu demselben Schluss wie mehrere leitende Staatsanwälte, die an dem Fall beteiligt waren, und auch diejenigen, die ich hinzugezogen hatte: Es war mehr Arbeit erforderlich. Anders ausgedrückt, das Flugzeug von Mr. Pomerantz war noch nicht startbereit“, sagte Bragg in einer Erklärung gegenüber CNN.

Bragg fügte hinzu, dass er „das Buch nicht gelesen hat und sich wegen des Schadens, den es dem Fall zufügen könnte, nicht zu laufenden Ermittlungen äußern wird. Aber ich hoffe, es gibt mindestens einen Abschnitt, in dem Herr Pomerantz seine ehemaligen Kollegen dafür anerkennt, wie viel sie im letzten Jahr seit seiner Abreise in der Trump-Angelegenheit erreicht haben.“

Im Januar verhängte ein New Yorker Richter eine Geldstrafe von 1,6 Millionen US-Dollar – die höchstmögliche Strafe – gegen die Trump Organization, weil sie ein jahrzehntelanges Steuerbetrugsprogramm betrieben hatte, ein symbolischer Moment, da es das einzige Urteil für eine strafrechtliche Verurteilung ist, das dem ehemaligen Präsidenten nahe kommt .

Zwei Trump-Einheiten, The Trump Corp. und Trump Payroll Corp., wurden im vergangenen Jahr wegen 17 Verbrechen verurteilt, darunter Steuerbetrug und Fälschung von Geschäftsunterlagen. Trump selbst wurde nie angeklagt oder verurteilt.

Am Sonntag erläuterte Pomerantz, welche Beweise sie seiner Meinung nach gegen Trump hatten, einschließlich Trumps Unterschrift auf einem Darlehen der Deutschen Bank, die bestätigt, dass alle seine Finanzberichte korrekt waren.

„Er garantiert, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen wahrheitsgemäß und richtig ist. Schließlich steht auf der Garantie natürlich seine Sharpie-Unterschrift, Donald J. Trump“, sagte Pomerantz. Er behauptet auch, er habe Dokumente, die belegen, dass Trump die genaue Größe seiner 10.996 Quadratfuß großen Eigentumswohnung in der Fifth Avenue kannte, aber trotzdem gelogen hat, indem er in den Buchhaltungsunterlagen von 2015 und 2016 behauptete, dass es wirklich 30.000 Quadratfuß gewesen sei.

CNN berichtete zuvor, dass einige Staatsanwälte glaubten, sie hätten nicht genügend Beweise, um Trumps Absicht zu beweisen, und ihnen fehlte ein glaubwürdiger Erzähler, um zu erklären, wie die Finanzberichte zusammengestellt wurden.

In einem Brief an Pomerantz drohte Trumps Anwalt mit rechtlichen Schritten gegen den ehemaligen Staatsanwalt, sollte er das Buch veröffentlichen. Der Anwalt, Joe Tacopina, sagte CNN in einer Erklärung, dass Pomerantz‘ „verzweifelter Versuch, Bücher zu verkaufen, ihn alles kosten wird. Ganz zu schweigen davon, dass er mit seiner Position, dass Präsident Trump ein Verbrechen begangen hat, sehr in der Minderheit war.“

In dem Buch, das am Dienstag veröffentlicht wird, vergleicht Pomerantz Trump mit John Gotti, dem Oberhaupt der Familie des organisierten Verbrechens von Gambino, laut einer von der New York Times erhaltenen Vorabkopie, und legt die komplizierten Ermittlungen dar, bei denen viele dem ersteren nahe standen Präsident wegen Verbrechen angeklagt.

In der Zwischenzeit beschleunigte Braggs Büro letzte Woche seine Ermittlungen zu Trumps angeblicher Rolle bei einer Schweigegeldzahlung, um die Vorwürfe einer Affäre des erwachsenen Filmstars Stormy Daniel zum Schweigen zu bringen. Trump hat die Affäre bestritten.