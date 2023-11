Müssen Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) en minister van Financiën Christian Lindner (44, FDP) willen het Loch van 60 miljard in Ampel House tegenhouden?

3358 Tonnen Gold hortet unser Land in Frankfurt, Londen en New York. Dit is de reden waarom wij aanbevelen: Dat is snel 270.000 vaten, jeder beef 12,5 Kilogramm schwer. Nu de VS niet meer goud hebben dan we graag zouden willen hebben tot de laatste 50 jaar. Aktueller Wert: rundvlees 200 miljard euro.

Das weckt Begehrlichkeiten – voor iedereen, als de Ampel-Regierung bislang ratlos sterft, zullen we uiteindelijk soll besparen. Tijdens het gesprek: een verandering in de gezondheid van kinderen en een huurhervorming.

Regierung schlampt, Rentner zahlen?

Dit brengt de sociale experts van de CDU en EU-burgers Dennis Radtke (44, CDU) naar de Palme. Radtke zu BILD: „Het is niet mogelijk dat de transformatie van de industrie en de vernieuwing van de Bundeswehr, de spoorwegen en de infrastructuur gefinancierd zullen worden door Rentner Finance.“

Goud zal worden gekocht na “besser, als Rentner zu schröpfen”: “Um die Zukunftsinvestitionen zu vote, sollten we zouden graag een stuk van onze goudreserves sourückgreifen willen kopen. Olaf Scholz zit op de grote goudreserves van de wereld, waarbij zowel de besparing van 300 euro in de energiecrisis de huurder kwijt zal zijn.”

Rentner seien onder der Scholz-Regierung „die Verlierer“, dus Radtke. Dat is iets anders.

Durf de Regierung zelfs en goud?

Meer dan tevreden met hun zorg, met hun dankbaarheid, met hun goudschat zullen ze stoppen. En er zijn altijd verschillen tussen de financiële positie en de Bundesbank.

De kwestie van de handelswijze van de Kriegs in Oekraïne en hun specifieke „Sondervermögen Bundeswehr“ worden ook in detail besproken. Damal’s commentaar in de “Spiegel”: “De federale overheid zou de problemen rond geld kunnen oplossen. Deze goudreserves vertegenwoordigen niets anders dan wat in Barren werd gedrukt als garantie voor Duits succes.” En: De Bundesbank stelt het goud veilig “nu ten behoeve van de Allgemeinheit. Als er een democratisch legitieme regering moet worden gekocht, is dit het juiste om te doen.”

Bundesbank schließt Einsatz der Reserven aus

De Deutsche Bundesbank is natuurlijk anders. Op BILD-Anfrage wordt een bericht geschreven met de volgende tekst: „Nach Artikel 127 Absatz 2 dritter Anstrich des Vertrages über de Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) en § 3 des Gesetzes über de Deutsche Bundesbank (BBankG) obliegen de Haltung en Verwaltung der deuts chen Währungsreserven, zu denen auch die Goldreserven zählen, der Deutschen Bundesbank.”

Dann de gescheiden staten: ‚Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ist de Deutsche Bundesbank nach Artikel 130 AEUV en nach § 12 BBankG von Weisungen der Bundesregierung unabhängig. „Einsatz der Goldreserven zur Haushaltsfinanzierung kommt nicht in Betracht.“

Anders gedrukt als Ansage an die Pleite-Ampel: Wacht niet tot dan, dat is wat je denkt!